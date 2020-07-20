LeBron James'in oyuncu kartı rekor bedelle satıldı - Son Dakika

LeBron James'in oyuncu kartı rekor bedelle satıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star LeBron James'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan bir oyuncu kartı, açık artırmada 1,845 milyon dolara alıcı buldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star LeBron James'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan bir oyuncu kartı, açık artırmada 1,845 milyon dolara alıcı buldu.

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NBA'den yapılan açıklamada, Goldin Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan oyuncu kartının Leore Avidar isimli bir koleksiyoner tarafından 1,845 milyon dolarlık rekor bedelle satın alındığı belirtildi.

Modern zamanlarda üretilen bir karta ödenen önceki en yüksek bedel, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Los Angeles Angels forması giyen Mike Trout'un kartına ödenmiş ve kart, 923 bin dolara satılmıştı.

James'in Cleveland Cavaliers tarafından draft edildiği 2003-2004 sezonunda sadece 23 adet üretilen ve çok iyi kondisyona sahip kart, 35 yaşındaki oyuncunun imzasını da taşıyor.

Los Angeles Lakers, Los Angeles, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:31 Kaynak: AA

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