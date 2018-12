Lebron James, Instagram'da Paylaştığı "Yahudi Parası" Sözleri İçin Özür Diledi

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in en büyük yıldızlarından LeBron James, içinde "Yahudi parası" ifadesi geçen şarkının sözlerini Instagram hesabından paylaşmasının ardından, gelen tepkiler üzerine özür diledi.James sözlerin iltifat olduğunu düşündüğünü ve Yahudiler için aşağılayıcı anlam taşıdığını bilmediğini ifade etti.Basketobl yıldızı, Cumartesi günü 45,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında ABD 'li rap şarkıcısı 21 Savage'in şarkısının "Yahudi parası alıyoruz, her şey koşer (Yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecek ve içecek)" sözlerini paylaşmıştı.ESPN'e yaptığı açıklamada James "Birilerini kırdıysam özür dilerim. Şarkı sözlerini paylaşma nedenim bu değildi. Her zaman şarkı sözleri paylaşıyorum. Araba kullanırken güzel müzik dinliyorum ve paylaşımım da bunun bir yan ürünüydü. Sözlerin iltifat olduğunu düşünmüştüm ve açık ki birçok insanın gözünde bu böyle değilmiş" dedi.Paylaşıma tepki gösterenlerden biri de ABD'li gazeteci Darren Rovell oldu. Rovell sözlerin Yahudiler'e hakaret içerdiğini iddia etti.Rovell "Bu sözler iltifat gibi görülebilir, ABD nüfusu içindeki oranlarına kıyasla Yahudilerin ülkenin en zenginleri arasında önemli bir yeri var. Ama 'Yahudi parası' aslında tarih boyunca Yahudilere nefret güdülmesine neden olmuş, aşağılayıcı bir ifade. Nazilerin Yahudi nefretini de beslemiş ve Yahudilerin para için her şeyi yapabileceği klişesinin yerleşmesine hizmet etmiştir" dedi.Ancak Rovell LeBron'u özründen ötürü kutladı.Birçok hayranı da James'e destek veren mesajlar attı.LeBron James Temmuz ayında, Los Angeles Lakers takımıyla 4 yıllığına 154 milyon dolarlık kontrat imzalamıştı.