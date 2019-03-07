Son Dakika Haberleri: Lebron James, Michael Jordan'ı Geçti

Lebron James, Michael Jordan'ı Geçti

1 saat önce

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Denver Nuggets maçında kaydettiği 31 sayı ile tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında efsane oyuncu Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yerleşti.

Lebron James, Michael Jordan'ı Geçti, System.String[]
NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Denver Nuggets maçında kaydettiği 31 sayı ile tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında efsane oyuncu Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yerleşti. NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James bir rekorunu daha geliştirdi. Lakers'ın Staples Center'da Denver Nuggets'a 115-99 yenildiği mücadeleyi LeBron 31 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle tamamladı. 34 yaşındaki basketbolcu, attığı 31 sayı ile tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında efsane oyuncu Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yerleşti. Listede zirvede Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387 sayıyla birinci, Karl Malone 36 bin 928 sayıyla ikinci, Kobe Bryant 33 bin 643 sayıyla üçüncü, LeBron James 32 bin 311 sayıyla dördüncü ve Michael Jordan 32 bin 292 sayı ile beşinci sırada bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

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