Lebron James Nba'de En Skorer 5. Oyuncu Oldu
1 saat önce
NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Indiana Pacers'a karşı attığı 18 sayı ile NBA'de tüm zamanların en çok sayı kaydeden 5. oyuncusu oldu.
NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers
'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Indiana
Pacers'a karşı attığı 18 sayı ile NBA'de tüm zamanların en çok sayı kaydeden 5. oyuncusu oldu. NBA'de Los Angeles
Lakers formayı giyen yıldız basketbolcu LeBron James, kariyerinde bir istatistiğe daha imza attı. Los Angeles Lakers'ın Bankers Life Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'a 136-94'lık farklı mağlup olduğu mücadelede James, 18 sayı, 9 asist ve 7 ribaund ile oynadı. 34 yaşındaki basketbolcu attığı 18 sayı ile 32 bin sayısına ulaşarak, NBA'de en çok sayı atan beşinci oyuncu oldu. Zirvede 38 bin 387 sayı ile Kareem Abdul-Jabbar yer alırken, ikinci sırada 36 bin 928 sayı ile Karl Malone
, üçüncü sırada 33 bin 643 sayı ile Kobe Bryant
ve dördüncü sırada 32 bin 292 sayı ile Michael Jordan
yer aldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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