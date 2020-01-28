LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması - Son Dakika Dünya

LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması

18 dakika önce

LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması

LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması, System.String[]

NBA'in hala oynayan en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James, önceki gün hayatını kaybeden yine basketbolun efsanevi isimlerinden Kobe Bryant ile ilgili yaptığı paylaşımda, 'Kalbi kırık ve derin bir üzüntü içinde' olduğunu belirtti.


Kobe Bryant için 'kardeşim' ifadesini kullanan James, "Her seferinde bir şeyler yazmak için oturduğumda kendimi ağlamaklı buluyorum. Seni, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve Gianna'yı düşünüyorum." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Kobe Bryant, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gianna Bryant: Kobe'nin sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşan kızı
Çizgi filmde, Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü 3 yıl önce gösterildi LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygu yüklü mektup: Tekrar buluşacağız kardeşim Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 10:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]