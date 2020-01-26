LeBron James tarihe geçti, yenilgiyi engelleyemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor LeBron James tarihe geçti, yenilgiyi engelleyemedi - Son Dakika Spor

LeBron James tarihe geçti, yenilgiyi engelleyemedi

6 saat önce

NBA'e 5 maçla devam edildi.

LeBron James tarihe geçti, yenilgiyi engelleyemedi, System.String[]

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, deplasmanda milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'a 108-91 yenildi.


Karşılaşmada 29 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle oynayan LeBron James, en skorer üçüncü basketbolcu olarak NBA tarihinine geçti. Kobe Bryant'ı geride bırakan ve kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaşan LeBron James'in önünde 36 bin 928 sayıyla Karl Malone, 38 bin 387 sayıyla da Kareem Abdul-Jabbar bulunuyor. Lakers'ta 31 sayı üreten Anthony Davis, maçın en skorer ismi oldu.


Ev sahibi takımda Ben Simmons 28 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 29 sayıyla oynadı. 23 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 9 sayı, 1 asistlik performans sergiledi.


Cedi'nin 18 sayısı Cavaliers'a yetmedi


Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Chicago Bulls'a 118-106 mağlup oldu.


Bulls'ta 44 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Zach LaVine, galibiyette önemli rol oynadı. Tomas Satoransky 19, Thaddeus Young 11 sayı üretti.


Cavaliers'ta ise Kevin Love 20 sayı, 11 ribaunt, Larry Nance 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Karşılaşmada 30 dakika süre alan Cedi Osman ise 18 sayı, 6 asist, 1 ribauntla salondan ayrıldı.


Bu arada, Cedi Osman'ın maç öncesinde Elazığ'daki depremin mağdurları için başlattığı kampanyaya, aralarında Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Işıl Alben'in de yer aldığı çok sayıda sporcu ve sosyal medya kullanıcısı büyük destek verdi.


Cedi Osman ve takım arkadaşı Larry Nance'in maçtaki her üçlük sayı için 200 dolar bağışladığı kampanyada depremzedeler için 385 bin lira yardım toplandı.


Sonuçlar


Utah Jazz- Dallas Mavericks: 112-107


Detroit Pistons- Brooklyn Nets: 111-121


Minnesota Timberwolves- Oklahoma City Thunder: 104-113


Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 106-118


Philadelphia 76ers- Los Angeles Lakers: 108-91

Los Angeles Lakers, Cedi Osman, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:43 
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