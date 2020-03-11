LeBron James'ten fikir değişikliği! - Son Dakika
Son Dakika Spor LeBron James'ten fikir değişikliği! - Son Dakika Spor

LeBron James'ten fikir değişikliği!

6 saat önce

Corona virüs vakalarının her geçen gün artması Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'i karar değişikliğine götürdü.

LeBron James'ten fikir değişikliği!, System.String[]

Corona virüs vakalarının her geçen gün artması Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'i karar değişikliğine götürdü.


NBA yönetimi kalan maçların taraftarsız oynanabileceğini açıkladığında LeBron James, hayal kırıklığına uğradığını fakat insan sağlığının her şeyden değerli olduğunu söyledi.


Daha önce karşılaşmaların seyircisiz oynanması durumunda,  sert bir şekilde sahaya çıkmayacağını söyleyen LeBron James, "Bana o soru sorulduğunda lig yönetiminin ciddi ciddi virüs sebebiyle maçları seyircisiz oynatmayı düşündüğünü bilmiyordum. Taraftarlar maçlara gelemezse elbette üzülürüm, çünkü bu oyunu onlar için oynuyoruz" dedi.


Sağlık uzmanlarının uyarılarının çok önemli olduğunu söyleyen LeBron, "Eğer salgın iyice büyürse zaten kimsenin maça gelmek isteyeceğini düşünmüyorum. Bu durum çok üzücü. Ancak aynı zamanda bu konuda bilgili olan kişilerin uyarılarını dinlemek ve herkesin güvenliği için en doğru olanı yapmak gerekiyor" açıklamasını yaptı.


LeBron James'in ilk açıklaması ise şu şekildeydi;


"Parkeye çıktığımda salonda seyirci yoksa oynamam. Bugüne kadar seyircisiz bir maçta oynamadım. Bu oyunu seyirciler için, takım arkadaşlarım için oynuyorum."

Los Angeles Lakers, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok

Son Dakika Haberleri
18:57 Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
18:52 Gaziantep FK, Alanya'dan eli boş dönmek istemiyor
18:48 Futbol: TFF 1. Lig
18:45 TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0
18:38 UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: LeBron James'ten fikir değişikliği! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]