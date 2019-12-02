LeBron James 'triple-double' ile rekor kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek bu sezonki çıkışını sürdürdü.



Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti ve Batı Konferansı'nda 11. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.