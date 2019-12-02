Son Dakika Haberleri: LeBron James 'triple-double' ile rekor kırdı
Son Dakika Dünya LeBron James 'triple-double' ile rekor kırdı - Son Dakika Dünya

LeBron James 'triple-double' ile rekor kırdı

6 saat önce

Lakers'ta karşılaşmayı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.

LeBron James 'triple-double' ile rekor kırdı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek bu sezonki çıkışını sürdürdü.


Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti ve Batı Konferansı'nda 11. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.

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Oklahoma City Thunder, Lakers, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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