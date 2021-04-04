LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibi belli oldu! Rogue yarı finalde! - Son Dakika
Üye Girişi

LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibi belli oldu! Rogue yarı finalde!

04.04.2021 22:23
LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibi belli oldu! Rogue yarı finalde!

LEC'de yarı final aşamasında G2'nun rakibinin belli olacağı Schalke04 vs. Rogue serisini 3-1'lik skorla Rogue kazandı ve böylelikle 10 Nisan TSİ 18.00'de oynanacak yarı final serisinde G2'nun rakibi olmayı başardı.

Dün MAD Lions'ın G2'ya karşı aldığı 3-1'lik galibiyetten sonra gözler LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibinin belli olacağı Rogue vs. Schalke04 Esports eşleşmesine çevrilmişti. Yüksek seyir zevkine sahne olan ve gönlümüzün temsilcilerimiz Broken Blade ile Gilius'un takımı olan Schalke04 Esports'dan yana olduğu Rogue vs. Schalke04 Esports serisi bugün TSİ 18.00'de başladı.

Seri öncesinde açık şekilde favori olan bir takım yoktu.

Büyük bir heyecana ve rekabete sahne olan seriyi 3-1'lik bir skorla Rogue kazandı. Böylelikle Rogue ekibi LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibi oldu. LEC 2021 Bahar Mevsimi'nin son yarı final serisi olan G2 Esports vs. Rogue serisi 10 Nisan TSİ 18.00'de başlayacak. Kazanan ekip 11 Nisan TSİ 18.00'de oynanacak olan final serisinde MAD Lions'ın rakibi olma hakkı kazanacak.

LEC'deki temsilcilerimizin karşılaşmalarını İngilizce anlatım ile canlı olarak LEC resmi Twitch kanalından, LEC resmi YouTube kanalından veya LoLespor'un sitesinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda 10-11 Nisan'da oynanacak olan yarı final ve final serilerini Türkçe anlatım ile canlı olarak RiotGamesTurkish2 Twitch kanalından takip edebilirsiniz!

Playerbros ailesi olarak BrokenBlade ile Gilius'a bizleri gururlandırdıkları için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki MAD Lions ile Schalke04 Esports finalini LEC 2021 Yaz Mevsimi finalinde görebiliriz.

YORUMLAR
500
Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi İngiltere'de yaşam destek ünitesinden çekilen 12 yaşındaki Battersbee hayatını kaybetti İngiltere'de yaşam destek ünitesinden çekilen 12 yaşındaki Battersbee hayatını kaybetti Mali'de ordu ve 'beyaz askerler' 33 kişiyi öldürdü Mali'de ordu ve 'beyaz askerler' 33 kişiyi öldürdü
Kaynak: Playerbros

League Championship Series, League Of Legends, Nisan, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibi belli oldu! Rogue yarı finalde! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
23:11 DP'li milletvekilli Enginyurt ve gazeteci Şimşek canlı yayında birbirlerine girdi!
22:47 Bu nasıl vicdansızlık! Meksika'da yaşlı bir kadın kutuya konup ölüme terk edildi
22:42 PKK/PYD'nin Cerablus planı bozuldu! Hain saldırı EGM İstihbarat ekipleri tarafından önlendi
22:36 Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor
22:23 İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın "Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok" sözlerine Bakan Soylu'nun açıklamalarıyla cevap verdi
22:03 Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş
21:55 Erdoğan-Putin görüşmesi Batı ülkelerini gerdi: Türkiye'ye karşı harekete geçilebilir
21:42 Galatasaray, Dries Mertens transferini KAP'a bildirdi
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 23:56:12. #1.11#
SON DAKİKA: LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibi belli oldu! Rogue yarı finalde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement