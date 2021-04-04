LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibi belli oldu! Rogue yarı finalde!

Dün MAD Lions'ın G2'ya karşı aldığı 3-1'lik galibiyetten sonra gözler LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibinin belli olacağı Rogue vs. Schalke04 Esports eşleşmesine çevrilmişti. Yüksek seyir zevkine sahne olan ve gönlümüzün temsilcilerimiz Broken Blade ile Gilius'un takımı olan Schalke04 Esports'dan yana olduğu Rogue vs. Schalke04 Esports serisi bugün TSİ 18.00'de başladı.

Seri öncesinde açık şekilde favori olan bir takım yoktu.



Büyük bir heyecana ve rekabete sahne olan seriyi 3-1'lik bir skorla Rogue kazandı. Böylelikle Rogue ekibi LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde G2'nun rakibi oldu. LEC 2021 Bahar Mevsimi'nin son yarı final serisi olan G2 Esports vs. Rogue serisi 10 Nisan TSİ 18.00'de başlayacak. Kazanan ekip 11 Nisan TSİ 18.00'de oynanacak olan final serisinde MAD Lions'ın rakibi olma hakkı kazanacak.

LEC'deki temsilcilerimizin karşılaşmalarını İngilizce anlatım ile canlı olarak LEC resmi Twitch kanalından, LEC resmi YouTube kanalından veya LoLespor'un sitesinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda 10-11 Nisan'da oynanacak olan yarı final ve final serilerini Türkçe anlatım ile canlı olarak RiotGamesTurkish2 Twitch kanalından takip edebilirsiniz!

Playerbros ailesi olarak BrokenBlade ile Gilius'a bizleri gururlandırdıkları için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki MAD Lions ile Schalke04 Esports finalini LEC 2021 Yaz Mevsimi finalinde görebiliriz.