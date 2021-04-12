LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon! - Son Dakika

LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon!

LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon!
Son Güncelleme: 13.04.2021 14:33

Temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions Silver Scrapes'in dinlendiği seride Rogue'u 3-2 mağlup etti. Böylelikle MAD Lions LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu oldu! AFERİN İRFAN! armutlol

Dubai merkezli mobil Hyper & Casual oyun şirketi Boss Bunny linkedIn'den yaptıkları duyuru ile ünlü restaurant zinciri sahibi Burak "CZN Burak" Özdemir ile partnerliğini duyurdu.

Boss Bunny Games, Şef Burak ile dünyanın her yerinden her yaştan insana hitap edeceğini umduğumuz bir mobil oyun yaratmak için ortak olmaktan büyük heyecan duyuyor. Şef Burak'ın harika aşçılığına ve cazibesine kapılan büyük bir izleyici kitlesine inanılmaz bir çekiciliği var. Sadece oyuncunun daha fazlası için geri gelmesini sağlayacak eğlenceli ve uzun ömürlü bir oyun değil, aynı zamanda satış noktalarında özel teklifler ve Burak Şef'in dünyasını keşfetme fırsatı sunan bir oyun geliştireceğiz.

Seri öncesinde MAD Lions rakibine kıyasla bir adım önde gözüküyordu.

Heyecanın doruklara ulaştığı ve birden fazla garip hataya sahne olan seriyi 3-2'lik bir skorla MAD Lions kazandı ve böylelikle MAD Lions ekibi LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu oldu. MAD Lions böylece MSI 2021'de Avrupa'yı temsil edecek taraf olmuş oldu.

Playerbros ailesi olarak Armut'a bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ederiz. Ne kadar minör bir bölgeden gelse dahi en iyilere karşı çıkabileceğimizi göstermiş oldu. TCL'in de saygı duyulması gereken bir lig olduğunu kanıtladı.

Kaynak: Playerbros

Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon! - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Selçuk Bayraktar'dan ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız
00:33 Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti
00:26 Çin'de etkisini arttıran Saola Tayfunu bir kadını uçurdu
23:12 Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 yendi
22:57 İstanbul'da sahte doktor skandalı! Ameliyat yaparken yakalandılar
21:58 New York'ta ilk kez, ezan sesi hoparlörlerden dışarıya verildi
21:28 Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın kendisine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı
21:04 Bolu'ya farklı illerden köpek bırakanlara 5 milyon liraya kadar para cezası kesilecek
20:31 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi
19:55 KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 02:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement