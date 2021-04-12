LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon!

Dubai merkezli mobil Hyper & Casual oyun şirketi Boss Bunny linkedIn'den yaptıkları duyuru ile ünlü restaurant zinciri sahibi Burak "CZN Burak" Özdemir ile partnerliğini duyurdu.

Boss Bunny Games, Şef Burak ile dünyanın her yerinden her yaştan insana hitap edeceğini umduğumuz bir mobil oyun yaratmak için ortak olmaktan büyük heyecan duyuyor. Şef Burak'ın harika aşçılığına ve cazibesine kapılan büyük bir izleyici kitlesine inanılmaz bir çekiciliği var. Sadece oyuncunun daha fazlası için geri gelmesini sağlayacak eğlenceli ve uzun ömürlü bir oyun değil, aynı zamanda satış noktalarında özel teklifler ve Burak Şef'in dünyasını keşfetme fırsatı sunan bir oyun geliştireceğiz.

Seri öncesinde MAD Lions rakibine kıyasla bir adım önde gözüküyordu.

Heyecanın doruklara ulaştığı ve birden fazla garip hataya sahne olan seriyi 3-2'lik bir skorla MAD Lions kazandı ve böylelikle MAD Lions ekibi LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu oldu. MAD Lions böylece MSI 2021'de Avrupa'yı temsil edecek taraf olmuş oldu.

Playerbros ailesi olarak Armut'a bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ederiz. Ne kadar minör bir bölgeden gelse dahi en iyilere karşı çıkabileceğimizi göstermiş oldu. TCL'in de saygı duyulması gereken bir lig olduğunu kanıtladı.