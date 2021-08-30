LEC 2021 Yaz Mevsimi finallerinde şampiyon MAD Lions! Aferin İrfan! - Son Dakika
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LEC 2021 Yaz Mevsimi finallerinde şampiyon MAD Lions! Aferin İrfan!

LEC 2021 Yaz Mevsimi finallerinde şampiyon MAD Lions! Aferin İrfan!

30.08.2021 01:49

Avrupa'nın en iyi League Of Legends takımlarının mücadele ettiği LEC 2021 Yaz Mevsimi için Playoff'ların son karşılaşması 29 Ağustos Pazar günü oynandı.

MAD Lions ve Fnatic ekipleri arasında gerçekleşen final mücadelesinde galibiyete ulaşan taraf, ligdeki tek Türk oyuncu Armut'un yer aldığı takım MAD Lions oldu.

Büyük final karşılaşmasına İspanyol esportakımı, kazananlar finallerinde lig aşamasını birinci olarak bitiren rakibi Rouge'u mağlup ederek çıkarken, bir diğer finalist Fnatic kaybedenler finallerinde yine Rouge engelini aşarak çıkmıştı.

MAD Lions Galibiyet Kazandı

Türkiye saati ile 18: 00'da başlayan beş maçlık seriye galibiyet ile başlayan Armut'un takımı MAD Lions, serinin ikinci karşılaşmasında alt ve orta koridorda üstünlüğü sağlayamadı ve dakika 32'de Nexus'unu kaybetti.

Serinin eşitliğinin bozulacağı üçüncü karşılaşmaya Fnatic önde başlasa da, Armut'un 6/0/15 Gangplank ve Elyoya'nın 10/0/7 Lee Sin oyunu ile seride durum 2-1 haline gelmiş oldu.

Şampiyonluğa giden yolun son adımında ise serinin en kısa karşılaşması oynandı. Şampiyonluğu şansa bırakmayan MAD Lions ekibi rakibine karşı üstün oyununu sürdürdü ve şampiyonluk unvanı, Worlds 2021 bileti ve 80 bin Euro'luk birincilik ödülünü evine götürdü.

Kaynak: Playerbros
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League Of Legends, Pazar, Türk, Gamegar, Son Dakika

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