LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları! - Son Dakika
Üye Girişi

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

19.01.2022 08:53
LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

LEC'in süper takımı Vitality, bu hafta hayal kırıklığı yaşattı.

League of Legends Avrupa Şampiyonası LEC'in bahar mevsimi 1. hafta maçları tamamlandı. Toplam 10 takım, 3 gün süren süper haftada karşı karşıya geldi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız


Fnatic

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

Haftayı 3-0 kapatan ilk takım Fnatic oldu. Team BDS, SK Gaming ve Team Vitality'e karşı 3 zafer alan takım, puan tablosunda birinci sıraya oturdu. Yeni kadrosu ile lige iyi başlayan Fnatic, önümüzdeki hafta Astralis ve Misfits Gaming ile karşılaşacak.

FNATICSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS Team BDS15124164,0 K34:41Razork Zafer
VS Team Vitality16123358,9 K33:34WunderZafer
VS SK Gaming1373764,7 K33:25HylissangZafer

Rogue

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

Haftayı 3-0 kapatan diğer bir takım ise Rogue oldu. SK Gaming, Misfits ve Astralis takımlarına karşı zafer alan takım, puan tablosundaki birinciliği Fnatic ile paylaşıyor.

RogueSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS SK Gaming1584352,7 K27:31CompZafer
VSMisfits1685263,1 K34,05OdoamneZafer
VS Astralis1573450,8 K24:33OdoamneZafer

G2 Esports

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

G2 Esports haftayı 2-1 kapattı. Excel ve Astralis takımlarına karşı zafer alan G2, son günde karşılaştığı MAD Lions'a kaybetti.

G2 EsportsSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS Excel27176280,6 K41,48TargamasZafer
VS Astralis14132867,2 K34:33Broken BladeZafer
VSMAD Lions4121141,9 K26,38Bozgun

MAD Lions

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

Türk temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions, Team Vitality ve G2 Esports'a karşı zafer, SK Gaming'e karşı bozgun alarak haftayı 2-1 kapattı. 2021'in iki mevsiminde de şampiyon olan takım, yeni kadrosu ile haftaya iyi başladı.

MAD LionsSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS Team Vitality2094365,4 K32:01ElyoyaZafer
VS SK Gaming242956102,2 K54:48Bozgun
VS G2 Esports1243754,3 k26:38UNFORGIVENZafer

Misfits Gaming

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

Haftayı 2-1 kapatan son takım Misfits oldu. Astralis ve Team BDS'e karşı zafer, Rogue'a karşı bozgun alan takım, MAD Lions ve G2 Esports ile üçüncülüğü paylaşıyor.

MisfitsSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS Astralis14133577,4 K40:57VetheoZafer
VS Rogue8161656,0 K34:05Bozgun
VS Team BDS1593359,2 K29:50VetheoZafer

Excel

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

Excel haftayı 1-2 kapattı. G2 Esports ve Team BDS'e yenilen takım, Team Vitality'e karşı aldığı zafer ile haftayı 1-2 kapatmayı başardı.

ExcelSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS G2 Esports17274270,7 K41:51Bozgun
VS Team BDS9132963,3 K37:22Bozgun
VS Team Vitality1382568,5 K37:42PatrikZafer

SK Gaming

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

Haftayı 1-2 kapatan diğer bir takım ise SK Gaming oldu. Rogue ve Fnatic'e karşı bozgun alan takım, MAD Lions'a karşı zafer aldı.

SK GamingSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS Rogue 8151743,4 K27:30Bozgun
VS MAD Lions29246999,0 K54:48TreatzZafer
VS Fnatic7131553,8 K33:25Bozgun

Team BDS

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

LEC'in yeni takımı BDS, Fnatic ve Misfits'e karşı bozgun aldı. Ligdeki ilk zaferini ikinci gün alan BDS, bu zaferi Excel üzerinden aldı.

Team BDSSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS Fnatic12152159,8 K34:41Bozgun
VS Excel1393537,7 K37:22NuclearintZafer
VS Misfits9151346,5 K29:50Bozgun

Astralis

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

Astralis haftayı 0-3 kapattı. Kaybettiği takımlar ise Misfits, G2 Esports ve Rogue oldu.

AstralisSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS Misfits13143469,6 K40:57Bozgun
VS G2 Esports13152755,1 K34:33Bozgun
VS Rogue7151238,3 K24:33Bozgun

Team Vitality

LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

Yaptığı transferler ile gündeme bomba gibi düşen Team Vitality, bu haftayı 0-3 kapatan son takım oldu. MAD Lions'tan Carzzy'i, Cloud9'dan Perkz'i ve Team Liquid'den Alphari'yi alan Vitality, iddialı takımıyla çıktığı ilk haftada MAD Lions, Fnatic ve Excel'e karşı bozgun aldı.

Team VitalitySkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuç
VS MAD Lions9201853,4 K32:01Bozgun
VS Fnatic12162158,2 K33:34Bozgun
VS Excel8131363,4 K37:42Bozgun

1. Haftanın Puan Tablosu


SıralamaTakımSkor
1Fnatic3-0
2Rogue3-0
3G2 Esports2-1
4MAD Lions2-1
5Misfits Gaming2-1
6Excel1-2
7SK Gaming1-2
8Team BDS1-2
9Astralis0-3
10Team Vitality0-3
Kaynak: EsporGazetesi.com
YORUMLAR
500
Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya ay-yıldızlı HADO Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya ay-yıldızlı HADO Milli Takımı'nın Genç milli yelkenci Ada Tan Avrupa şampiyonu oldu Genç milli yelkenci Ada Tan Avrupa şampiyonu oldu Kayseri Bölge Karma ikinci maçını kazandı Kayseri Bölge Karma ikinci maçını kazandı

Avrupa Şampiyonası, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları! - Son Dakika

Bu haber EsporGazetesi.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. EsporGazetesi.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı EsporGazetesi.com kurumudur.

Son Dakika
01:16 Erdoğan, sosyal yardım gelişmelerini peş peşe duyurdu: 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk
01:01 Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir, ondan başımızda 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
00:33 Elon Musk, ABD seçimlerine el attı: Cumhuriyetçi bir Kongre için oy verilmesini tavsiye ediyorum
00:30 İrfan Can, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulundu: Hikayemizi anlatmanın vakti geldi
00:11 Rıdvan Dilmen'de Jorge Jesus ile ilgili kehanet: Serdar Dursun takımdan ayrılmazsa Jesus ondan faydalanacak
23:46 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz planını açıkladı: Doğal gaz arayacağız
23:32 Sarıyer'de İETT şoförü, engelli vatandaşa hakaret ederek saldırdı: Vermiş Allah belanı zaten! Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım
23:16 İspanya'nın kuzeyinde 44 ev, okul ve otelin olduğu köy, İstanbul'da bir daire fiyatına satışa çıkarıldı!
23:08 Şanlıurfa'da liseli 3 öğrenci, kolaya fare zehri katıp içti
21:12 Sırbistan ve Kosova arasında gerginliğin dozajı artınca NATO devreye girdi: Diyalog, ilerlemenin tek yoludur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 03:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement