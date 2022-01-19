LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları!

League of Legends Avrupa Şampiyonası LEC'in bahar mevsimi 1. hafta maçları tamamlandı. Toplam 10 takım, 3 gün süren süper haftada karşı karşıya geldi.
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Haftayı 3-0 kapatan ilk takım Fnatic oldu. Team BDS, SK Gaming ve Team Vitality'e karşı 3 zafer alan takım, puan tablosunda birinci sıraya oturdu. Yeni kadrosu ile lige iyi başlayan Fnatic, önümüzdeki hafta Astralis ve Misfits Gaming ile karşılaşacak.
|FNATIC
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS Team BDS
|15
|12
|41
|64,0 K
|34:41
|Razork
|Zafer
|VS Team Vitality
|16
|12
|33
|58,9 K
|33:34
|Wunder
|Zafer
|VS SK Gaming
|13
|7
|37
|64,7 K
|33:25
|Hylissang
|Zafer
Haftayı 3-0 kapatan diğer bir takım ise Rogue oldu. SK Gaming, Misfits ve Astralis takımlarına karşı zafer alan takım, puan tablosundaki birinciliği Fnatic ile paylaşıyor.
|Rogue
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS SK Gaming
|15
|8
|43
|52,7 K
|27:31
|Comp
|Zafer
|VSMisfits
|16
|8
|52
|63,1 K
|34,05
|Odoamne
|Zafer
|VS Astralis
|15
|7
|34
|50,8 K
|24:33
|Odoamne
|Zafer
G2 Esports haftayı 2-1 kapattı. Excel ve Astralis takımlarına karşı zafer alan G2, son günde karşılaştığı MAD Lions'a kaybetti.
|G2 Esports
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS Excel
|27
|17
|62
|80,6 K
|41,48
|Targamas
|Zafer
|VS Astralis
|14
|13
|28
|67,2 K
|34:33
|Broken Blade
|Zafer
|VSMAD Lions
|4
|12
|11
|41,9 K
|26,38
|–
|Bozgun
Türk temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions, Team Vitality ve G2 Esports'a karşı zafer, SK Gaming'e karşı bozgun alarak haftayı 2-1 kapattı. 2021'in iki mevsiminde de şampiyon olan takım, yeni kadrosu ile haftaya iyi başladı.
|MAD Lions
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS Team Vitality
|20
|9
|43
|65,4 K
|32:01
|Elyoya
|Zafer
|VS SK Gaming
|24
|29
|56
|102,2 K
|54:48
|–
|Bozgun
|VS G2 Esports
|12
|4
|37
|54,3 k
|26:38
|UNFORGIVEN
|Zafer
Haftayı 2-1 kapatan son takım Misfits oldu. Astralis ve Team BDS'e karşı zafer, Rogue'a karşı bozgun alan takım, MAD Lions ve G2 Esports ile üçüncülüğü paylaşıyor.
|Misfits
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS Astralis
|14
|13
|35
|77,4 K
|40:57
|Vetheo
|Zafer
|VS Rogue
|8
|16
|16
|56,0 K
|34:05
|–
|Bozgun
|VS Team BDS
|15
|9
|33
|59,2 K
|29:50
|Vetheo
|Zafer
Excel haftayı 1-2 kapattı. G2 Esports ve Team BDS'e yenilen takım, Team Vitality'e karşı aldığı zafer ile haftayı 1-2 kapatmayı başardı.
|Excel
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS G2 Esports
|17
|27
|42
|70,7 K
|41:51
|–
|Bozgun
|VS Team BDS
|9
|13
|29
|63,3 K
|37:22
|–
|Bozgun
|VS Team Vitality
|13
|8
|25
|68,5 K
|37:42
|Patrik
|Zafer
Haftayı 1-2 kapatan diğer bir takım ise SK Gaming oldu. Rogue ve Fnatic'e karşı bozgun alan takım, MAD Lions'a karşı zafer aldı.
|SK Gaming
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS Rogue
|8
|15
|17
|43,4 K
|27:30
|–
|Bozgun
|VS MAD Lions
|29
|24
|69
|99,0 K
|54:48
|Treatz
|Zafer
|VS Fnatic
|7
|13
|15
|53,8 K
|33:25
|–
|Bozgun
LEC'in yeni takımı BDS, Fnatic ve Misfits'e karşı bozgun aldı. Ligdeki ilk zaferini ikinci gün alan BDS, bu zaferi Excel üzerinden aldı.
|Team BDS
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS Fnatic
|12
|15
|21
|59,8 K
|34:41
|–
|Bozgun
|VS Excel
|13
|9
|35
|37,7 K
|37:22
|Nuclearint
|Zafer
|VS Misfits
|9
|15
|13
|46,5 K
|29:50
|–
|Bozgun
Astralis haftayı 0-3 kapattı. Kaybettiği takımlar ise Misfits, G2 Esports ve Rogue oldu.
|Astralis
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS Misfits
|13
|14
|34
|69,6 K
|40:57
|–
|Bozgun
|VS G2 Esports
|13
|15
|27
|55,1 K
|34:33
|–
|Bozgun
|VS Rogue
|7
|15
|12
|38,3 K
|24:33
|–
|Bozgun
Yaptığı transferler ile gündeme bomba gibi düşen Team Vitality, bu haftayı 0-3 kapatan son takım oldu. MAD Lions'tan Carzzy'i, Cloud9'dan Perkz'i ve Team Liquid'den Alphari'yi alan Vitality, iddialı takımıyla çıktığı ilk haftada MAD Lions, Fnatic ve Excel'e karşı bozgun aldı.
|Team Vitality
|Skor
|Ölüm
|Asist
|Altın
|Süre
|MVP
|Sonuç
|VS MAD Lions
|9
|20
|18
|53,4 K
|32:01
|–
|Bozgun
|VS Fnatic
|12
|16
|21
|58,2 K
|33:34
|–
|Bozgun
|VS Excel
|8
|13
|13
|63,4 K
|37:42
|–
|Bozgun
|Sıralama
|Takım
|Skor
|1
|Fnatic
|3-0
|2
|Rogue
|3-0
|3
|G2 Esports
|2-1
|4
|MAD Lions
|2-1
|5
|Misfits Gaming
|2-1
|6
|Excel
|1-2
|7
|SK Gaming
|1-2
|8
|Team BDS
|1-2
|9
|Astralis
|0-3
|10
|Team Vitality
|0-3
Son Dakika › Gamegar › LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. hafta sonuçları! - Son Dakika