LEC Bahar Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı.
1. Gün
1. Maç- Misfits vs Excel (31: 37)
Misfits üçüncü galibiyetini Excel üzerinden almayı başardı.
2. Maç- Fnatic vs Astralis (41: 34)
Fnatic yenilmezlik serisini korumaya devam ediyor.
3. Maç- SK Gaming vs G2 Esports (32: 04)
G2 Esports üçüncü galibiyetini almayı başardı.
4. Maç- Team Vitality vs Team BDS (27: 41)
Team Vitality ilk galibiyetini bu maçta aldı.
5. Maç- Rogue vs MAD Lions (33: 04)
Bu maçın galibi Rogue oldu. Rogue ligdeki dördüncü maçını da kazanarak yenilmezlik serisine devam ediyor.
2. Gün
1. Maç- SK Gaming vs Excel (37: 24)
Excel haftanın ilk galibiyetini bu maçta aldı.
2. Maç- MAD Lions vs Astralis (32: 01)
MAD Lions haftanın ilk galibiyetini Astralis'e karşı almayı başardı.
3. Maç- Team BDS vs Rogue (28: 15)
Rogue bu maçtan da galip gelerek haftayı yenilmez olarak kapattı.
4. Maç- Misfits vs Fnatic (23: 35)
Fnatic bu maçı kazandı ve haftayı yenilmez olarak kapattı.
5. Maç- Team Vitality vs G2 Esports (29: 47)
Team Vitality haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı.
Son Dakika › Gamegar › LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları! - Son Dakika