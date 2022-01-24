LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları! - Son Dakika

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!
Son Güncelleme: 25.01.2022 07:41

LEC Bahar Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı.

LEC Bahar Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı.

1. Gün

1. Maç- Misfits vs Excel (31: 37)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Misfits üçüncü galibiyetini Excel üzerinden almayı başardı.

2. Maç- Fnatic vs Astralis (41: 34)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Fnatic yenilmezlik serisini korumaya devam ediyor.

3. Maç- SK Gaming vs G2 Esports (32: 04)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

G2 Esports üçüncü galibiyetini almayı başardı.

4. Maç- Team Vitality vs Team BDS (27: 41)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Team Vitality ilk galibiyetini bu maçta aldı.

5. Maç- Rogue vs MAD Lions (33: 04)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Bu maçın galibi Rogue oldu. Rogue ligdeki dördüncü maçını da kazanarak yenilmezlik serisine devam ediyor.

2. Gün

1. Maç- SK Gaming vs Excel (37: 24)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Excel haftanın ilk galibiyetini bu maçta aldı.

2. Maç- MAD Lions vs Astralis (32: 01)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

MAD Lions haftanın ilk galibiyetini Astralis'e karşı almayı başardı.

3. Maç- Team BDS vs Rogue (28: 15)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Rogue bu maçtan da galip gelerek haftayı yenilmez olarak kapattı.

4. Maç- Misfits vs Fnatic (23: 35)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Fnatic bu maçı kazandı ve haftayı yenilmez olarak kapattı.

5. Maç- Team Vitality vs G2 Esports (29: 47)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Team Vitality haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı.

2. Haftanın Puan Tablosu

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!
Kaynak: EsporGazetesi.com

Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları! - Son Dakika


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SON DAKİKA: LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları! - Son Dakika
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