LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. hafta sonuçları!

LEC Bahar Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı.

1. Gün

1. Maç- Misfits vs Excel (31: 37)

Misfits üçüncü galibiyetini Excel üzerinden almayı başardı.

2. Maç- Fnatic vs Astralis (41: 34)

Fnatic yenilmezlik serisini korumaya devam ediyor.

3. Maç- SK Gaming vs G2 Esports (32: 04)

G2 Esports üçüncü galibiyetini almayı başardı.

4. Maç- Team Vitality vs Team BDS (27: 41)

Team Vitality ilk galibiyetini bu maçta aldı.

5. Maç- Rogue vs MAD Lions (33: 04)

Bu maçın galibi Rogue oldu. Rogue ligdeki dördüncü maçını da kazanarak yenilmezlik serisine devam ediyor.