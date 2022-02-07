LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Zirvenin sahibi Rogue, bu hafta da yenilmezliğini korudu.
Daha fazla oku: LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!
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1. Gün- 4/2/2022
1. Maç- SK Gaming vs Astralis (30: 47)
Haftanın açılış maçının kazananı SK Gaming oldu.
2. Maç- Rogue vs Excel (22: 41)
Rogue, Excel'e karşı girdiği mücadeleden galip ayrıldı.
3. Maç- Team Vitality vs Misfits (28: 28)
Maçın kazananı Team Vitality oldu.
4. Maç- Team BDS vs G2 Esports (33: 02)
G2 Esports büyük bir farkla Team BDS'e karşı galip gelmeyi başardı.
5. Maç- MAD Lions vs Fnatic (32: 33)
Geçtiğimiz hafta iki maç kaybeden Fnatic, ilk galibiyetini bu maçta almayı başardı.
2. Gün- 5/2/2022
1. Maç- SK Gaming vs Misfits (30: 01)
Misfits bu maçı kazanarak haftayı 1-1 kapatmayı başardı.
2. Maç- Team BDS vs MAD Lions (45: 16)
Maçın galibi MAD Lions oldu ve haftayı 1-1 kapattı.
3. Maç- Team Vitality vs Astralis (35: 59)
Skorda geri olan Vitality, maçı kazanan taraf oldu ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı.
4. Maç- Fnatic vs Excel (28: 49)
Fnatic bu maçtan bozgun alarak haftayı 1-1 kapattı.
5. Maç- Rogue vs G2 Esports (24: 48)
Rogue bu maçtan da zafer alarak haftayı 9-0 kapattı!
4. Haftanın Puan Tablosu
Son Dakika › Gamegar › LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları! - Son Dakika