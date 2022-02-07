LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları! - Son Dakika
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LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

08.02.2022 08:24
LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Rogue zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Zirvenin sahibi Rogue, bu hafta da yenilmezliğini korudu.

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Zirvenin sahibi Rogue, bu hafta da yenilmezliğini korudu.

Daha fazla oku: LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!

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1. Gün- 4/2/2022

1. Maç- SK Gaming vs Astralis (30: 47)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Haftanın açılış maçının kazananı SK Gaming oldu.

2. Maç- Rogue vs Excel (22: 41)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Rogue, Excel'e karşı girdiği mücadeleden galip ayrıldı.

3. Maç- Team Vitality vs Misfits (28: 28)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Maçın kazananı Team Vitality oldu.

4. Maç- Team BDS vs G2 Esports (33: 02)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

G2 Esports büyük bir farkla Team BDS'e karşı galip gelmeyi başardı.

5. Maç- MAD Lions vs Fnatic (32: 33)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Geçtiğimiz hafta iki maç kaybeden Fnatic, ilk galibiyetini bu maçta almayı başardı.

2. Gün- 5/2/2022

1. Maç- SK Gaming vs Misfits (30: 01)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Misfits bu maçı kazanarak haftayı 1-1 kapatmayı başardı.

2. Maç- Team BDS vs MAD Lions (45: 16)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Maçın galibi MAD Lions oldu ve haftayı 1-1 kapattı.

3. Maç- Team Vitality vs Astralis (35: 59)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Skorda geri olan Vitality, maçı kazanan taraf oldu ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı.

4. Maç- Fnatic vs Excel (28: 49)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Fnatic bu maçtan bozgun alarak haftayı 1-1 kapattı.

5. Maç- Rogue vs G2 Esports (24: 48)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları!

Rogue bu maçtan da zafer alarak haftayı 9-0 kapattı!

4. Haftanın Puan Tablosu


Kaynak: EsporGazetesi.com
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Son Dakika Gamegar LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. hafta sonuçları! - Son Dakika

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