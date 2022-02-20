LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta mavi bölgede oynayan tüm takımlar zafer elde etti. Bir takım ise Playoff'lara gitmeyi garantiledi.
Daha fazla oku: LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta Sonuçları!
1.Gün- 18/02/2022 Cuma
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1. Maç- Fnatic vs Astralis (35: 20)
Fnatc haftaya bozgunla başladı.
2. Maç- Misfits vs Excel (35: 39)
Son 3 maçtır yenilmeyen Misfits, bu seriyi 4 maç yaptı.
3. Maç- Team Vitality vs Team BDS (39: 57)
Geçtiğimiz haftayı 0-2 kapatan Vitality, haftaya galibiyet ile başladı.
4. Maç- SK Gaming vs G2 Esports (40: 29)
SK Gaming, G2 Esports'a karşı bir galibiyet almayı başardı.
5. Maç- Rogue vs MAD Lions (28: 12)
Günün son maçının kazananı Rogue oldu. Geçtiğimiz haftayı 0-2 kapatan Rogue, hala puan tablosunun zirvesinde.
2. Gün- 19/02/2022 Cumartesi
1. Maç- Excel vs Astralis (39: 43)
Günün açılış maçının galibi Excel oldu.
2. Maç- Team BDS vs SK Gaming (39: 40)
SK Gaming muhteşem bir performans göstererek, rakip takıma aldırış etmeden Nexus'u patlattı.
3. Maç- Misfits vs MAD Lions (35: 41)
MAD Lions skorda önde olduğu maçı, girdiği son savaşı kötü bir şekilde kaybederek kaybetti.
4. Maç- Team Vitality vs Rogue (31: 03)
Rogue bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapattı ve LEC 2022 Bahar Mevsimi Playoff'larını garantiledi.
5. Maç- G2 Esports vs Fnatic (31: 31)
Haftanın maçının kazananı Fnatic oldu. G2 Esports ise haftayı 0-2 kapattı.
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