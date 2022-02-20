LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları! - Son Dakika
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LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

20.02.2022 17:44
LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

Mevsimin bitmesine sadece 2 hafta kaldı.

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta mavi bölgede oynayan tüm takımlar zafer elde etti. Bir takım ise Playoff'lara gitmeyi garantiledi.

Daha fazla oku: LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta Sonuçları!

1.Gün- 18/02/2022 Cuma

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1. Maç- Fnatic vs Astralis (35: 20)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

Fnatc haftaya bozgunla başladı.

2. Maç- Misfits vs Excel (35: 39)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

Son 3 maçtır yenilmeyen Misfits, bu seriyi 4 maç yaptı.

3. Maç- Team Vitality vs Team BDS (39: 57)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

Geçtiğimiz haftayı 0-2 kapatan Vitality, haftaya galibiyet ile başladı.

4. Maç- SK Gaming vs G2 Esports (40: 29)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

SK Gaming, G2 Esports'a karşı bir galibiyet almayı başardı.

5. Maç- Rogue vs MAD Lions (28: 12)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

Günün son maçının kazananı Rogue oldu. Geçtiğimiz haftayı 0-2 kapatan Rogue, hala puan tablosunun zirvesinde.

2. Gün- 19/02/2022 Cumartesi

1. Maç- Excel vs Astralis (39: 43)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

Günün açılış maçının galibi Excel oldu.

2. Maç- Team BDS vs SK Gaming (39: 40)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

SK Gaming muhteşem bir performans göstererek, rakip takıma aldırış etmeden Nexus'u patlattı.

3. Maç- Misfits vs MAD Lions (35: 41)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

MAD Lions skorda önde olduğu maçı, girdiği son savaşı kötü bir şekilde kaybederek kaybetti.

4. Maç- Team Vitality vs Rogue (31: 03)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

Rogue bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapattı ve LEC 2022 Bahar Mevsimi Playoff'larını garantiledi.

5. Maç- G2 Esports vs Fnatic (31: 31)

LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları!

Haftanın maçının kazananı Fnatic oldu. G2 Esports ise haftayı 0-2 kapattı.

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Kaynak: EsporGazetesi.com

Cuma, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar LEC 2022 Bahar Mevsimi 6. hafta sonuçları! - Son Dakika

Bu haber EsporGazetesi.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. EsporGazetesi.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı EsporGazetesi.com kurumudur.

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