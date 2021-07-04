LEC'de dördüncü hafta sonunda Misfits Gaming ve Rogue liderliği paylaşıyor - Son Dakika

Avrupa ligi LEC'de dördüncü hafta maçları geçtiğimiz mevsimin finali Rogue vs Mad Lions mücadelesi ile tamamlandı. Bu sefer intikamını almayı başaran Rogue tarafı galibiyet sayısını 7'ye çıkararak nefesini lider Misfits Gaming'in ensesinde hissettirdi. Misfits ekibinde peri masalı henüz bitmiş değil. Dördüncü haftanın ilk gününde Mad Lions karşısında bu mevsim ilk yenilgilerini alsalar da dün akşam oynanan G2 maçında rakiplerini perişan ettiler.

LEC 2021 Yaz Mevsimi 4. hafta sonuçları:

Cuma

Team Vitality 0 — 1 Astralis

Rogue 1 — 0 SK Gaming

Misfits Gaming 0 — 1 Mad Lions

Fnatic 0 — 1 Schalke 04

Excel 1 — 0 G2

Cumartesi

Team Vitality 0 — 1 Excel

Astralis 1 — 0 Schalke 04

SK Gaming 0 — 1 Fnatic

Misfits Gaming 1 — 0 G2

Mad Lions 0 — 1 Rogue

Lige çok kötü bir giriş yapan Excel bu hafta aldığı iki galibiyet ile ligin dibinden kurtulmayı başardı. için ise umutlar tamamen tükendi. Dokuz maçta bir galibiyet alan Blue'nun ekibi mevsim finallerine kalmak istiyorsa bundan sonra hata yapmamak zorunda. Dördüncü hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Beşinci haftaya gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde: