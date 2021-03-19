Üye Girişi
LEC playoff eşleşmeleri belli oldu: serilerden tahminler ve beklentiler - Son Dakika

LEC playoff eşleşmeleri belli oldu: serilerden tahminler ve beklentiler

19.03.2021 20:20
LEC playoff eşleşmeleri belli oldu: serilerden tahminler ve beklentiler

LEC playoff eşleşmelerinde zevkli maçlar bizleri bekliyor.

Geçtiğimiz hafta 'de süper haftayı geride bırakarak çok çekişmeli bir playoff yarışı izlemiştik. Bazı takımlar son haftalarda vitesi arttırarak playoff'a iyi bir yerden girmeyi başarmışken, bazı takımlar da beklentilerin çok altında kalmıştı. İşte playoff eşleşmeleri:

FNC vs SK Gaming — 26/03/2021

G2 vs Schalke 04 — 27/03/2021

Rogue vs Mad Lions — 28/03/2021

FNC-SK Gaming

Fnatic ekibi sezon başında Nemesis ve Rekkles'ın yerini temsilcimiz Nisqy ve Astralis'te iyi performans gösteren Upset ile doldurmuştu. Nitekim sezon başı alışma sürecinde lige yavaş bir başlangıç yapmışlardı. Lig ortalarında takımın performansı biraz artsa da son haftalarda Fnatic'te çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Takımın karar verme mekanizmasında ciddi sıkıntılar var. SK Gaming bu mevsim bence taraftarılarının beklentilerini karşıladı. Son haftada Astralis'e yenilmeselerdi playoff'a çok daha iyi bir yerden girebilirlerdi. Temsilcimiz Blue da ilk mevsimine göre fena olmayan bir performans sergiliyor. Yer yer takımı kötü oynadığında Blue iyi gözüküyor. Fakat ondan biraz daha sorumluluk alması bekleniyor. Stabil performans gösterse de playoff'larda fark yaratmak için yeterli olmayacaktır. Seriden her iki takım da galibiyetle ayrılabilir. Fnatic tabiki de yıllardan beri gelen playoff tecrübesiyle bir adım daha önde. Her ne kadar kötü gözükselerde takımın yetenek seviyesi final oynayabilecek düzeyde. Onlardan bir Rogue,bir G2 uyumu beklemek haksızlık olacaktır fakat biraz uyum içerisinde oynamayı başarabilirlerse seriyi geçebilirler.

G2 - Schalke 04

Playoff potasına son haftalarda vites arttırarak dördüncü sıradan girmeyi başaran Schalke 04 en zor eşleşmeye yakalandı. Winner bracet içinde oldukları için kaybettikleri takdirde direkt elenmeyip loser bracet'a düşecekler. G2 geçtiğimiz mevsim ilk serilerde kaybedip loser bracet'tan gelerek şampiyon olmuştu fakat bunun bir daha olma ihtimali çok düşük. G2 istediği zaman ligdeki tüm takımlara onlardan bir iki gömlek üstte olduğunu gösteriyor. Gününde olmadıkları zaman da maçlar fiestaya dönüyor. Schalke'nin G2 karşısında maç alma ihtimalinin bile zor olduğunu söylemek gerek.

MAD Lions-Rogue

Eşleşmeler arasında belki de en zevkli geçebilecek seri MAD-Rogue olabilir. Her ne kadar lig aşamasında Rogue Mad Lions'tan daha iyi olduğunu gösterse de beş maçlık serilerde her şey değişebilir. MAD tarafı özel bir hazırlıkla Rogue'u zor durumda bırakabilir. Çünkü iki takımın potansiyeli arasında uçurum fark yok. Mad Lions'ın bazı maçlarda gerçekten ne yaptığını anlamak zor olabiliyor. Aldıkları üstünlükleri bir anda rakibe fırlatabiliyorlar. Rogue da bu tür hataları iyi değerlendirebilen bir takım. Oyun olarak da şuanda daha üstün gözüküyorlar. Mad Lions oyuncularının ortalamanın altında hatta ortalama performans gösterme şansı yok gibi duruyor. Çünkü Rogue her zaman belirli bir standardı sahip takımlardan. Bireysel olarak kötü performans gösterdikleri çok nadirdir. Mad Lions da winer bracet'ta yer aldığından kaybettiklerinde elenmeyecekler. Loser bracet içerisinde tekrar şans bulacaklar.

YORUMLAR
500

oyunlar, Nemesis, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Sadece Haberler LEC playoff eşleşmeleri belli oldu: serilerden tahminler ve beklentiler - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti         
20:57
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış         
16:39
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
20:34 Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı!
20:24 Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'na tepkiler bitmiyor
19:38 Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit
19:34 Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu şahıs tutuklandı
19:25 İlk kez Galatasaray forması giydiği maçta sakatlandı
19:19 Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi
18:48 Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 21:04:49. #1.13#
SON DAKİKA: LEC playoff eşleşmeleri belli oldu: serilerden tahminler ve beklentiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement