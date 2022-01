LEC playoff eşleşmeleri belli oldu: serilerden tahminler ve beklentiler - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta 'de süper haftayı geride bırakarak çok çekişmeli bir playoff yarışı izlemiştik. Bazı takımlar son haftalarda vitesi arttırarak playoff'a iyi bir yerden girmeyi başarmışken, bazı takımlar da beklentilerin çok altında kalmıştı. İşte playoff eşleşmeleri:

FNC vs SK Gaming — 26/03/2021

G2 vs Schalke 04 — 27/03/2021

Rogue vs Mad Lions — 28/03/2021

FNC-SK Gaming

Fnatic ekibi sezon başında Nemesis ve Rekkles'ın yerini temsilcimiz Nisqy ve Astralis'te iyi performans gösteren Upset ile doldurmuştu. Nitekim sezon başı alışma sürecinde lige yavaş bir başlangıç yapmışlardı. Lig ortalarında takımın performansı biraz artsa da son haftalarda Fnatic'te çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Takımın karar verme mekanizmasında ciddi sıkıntılar var. SK Gaming bu mevsim bence taraftarılarının beklentilerini karşıladı. Son haftada Astralis'e yenilmeselerdi playoff'a çok daha iyi bir yerden girebilirlerdi. Temsilcimiz Blue da ilk mevsimine göre fena olmayan bir performans sergiliyor. Yer yer takımı kötü oynadığında Blue iyi gözüküyor. Fakat ondan biraz daha sorumluluk alması bekleniyor. Stabil performans gösterse de playoff'larda fark yaratmak için yeterli olmayacaktır. Seriden her iki takım da galibiyetle ayrılabilir. Fnatic tabiki de yıllardan beri gelen playoff tecrübesiyle bir adım daha önde. Her ne kadar kötü gözükselerde takımın yetenek seviyesi final oynayabilecek düzeyde. Onlardan bir Rogue,bir G2 uyumu beklemek haksızlık olacaktır fakat biraz uyum içerisinde oynamayı başarabilirlerse seriyi geçebilirler.

G2 - Schalke 04

Playoff potasına son haftalarda vites arttırarak dördüncü sıradan girmeyi başaran Schalke 04 en zor eşleşmeye yakalandı. Winner bracet içinde oldukları için kaybettikleri takdirde direkt elenmeyip loser bracet'a düşecekler. G2 geçtiğimiz mevsim ilk serilerde kaybedip loser bracet'tan gelerek şampiyon olmuştu fakat bunun bir daha olma ihtimali çok düşük. G2 istediği zaman ligdeki tüm takımlara onlardan bir iki gömlek üstte olduğunu gösteriyor. Gününde olmadıkları zaman da maçlar fiestaya dönüyor. Schalke'nin G2 karşısında maç alma ihtimalinin bile zor olduğunu söylemek gerek.

MAD Lions-Rogue

Eşleşmeler arasında belki de en zevkli geçebilecek seri MAD-Rogue olabilir. Her ne kadar lig aşamasında Rogue Mad Lions'tan daha iyi olduğunu gösterse de beş maçlık serilerde her şey değişebilir. MAD tarafı özel bir hazırlıkla Rogue'u zor durumda bırakabilir. Çünkü iki takımın potansiyeli arasında uçurum fark yok. Mad Lions'ın bazı maçlarda gerçekten ne yaptığını anlamak zor olabiliyor. Aldıkları üstünlükleri bir anda rakibe fırlatabiliyorlar. Rogue da bu tür hataları iyi değerlendirebilen bir takım. Oyun olarak da şuanda daha üstün gözüküyorlar. Mad Lions oyuncularının ortalamanın altında hatta ortalama performans gösterme şansı yok gibi duruyor. Çünkü Rogue her zaman belirli bir standardı sahip takımlardan. Bireysel olarak kötü performans gösterdikleri çok nadirdir. Mad Lions da winer bracet'ta yer aldığından kaybettiklerinde elenmeyecekler. Loser bracet içerisinde tekrar şans bulacaklar.