LEC Playoff potası için son yılların en çekişmeli mücadelesi sürüyor

Avrupa ligi LEC'de süper hafta olarak adlandırılan son haftada her takımın üç maçı bulunuyordu. Normal sezonun bitimine birer maç kala sürpriz sonuçlar playoff potasını iyice kızıştırdı. Dördüncü sıradan dokuzuncu sıraya kadarki(dahil değil) beş takımın playoff iddiaları sürüyor. Puan tablosunda beşinci sırayı üç takım paylaşıyor. İşte bu akşamki karşılaşmalar:

19: 00 Misfits Gaming - Team Vitality

20: 00 Excel - Schalke 04

21: 00 Astralis - Mad Lions

22: 00 G2 Esports - SK Gaming

23: 00 Rogue - Fnatic

FNATIC

Haftaya girilirken Fnatic'in diğer takımlara oranla galibiyet avantajı bulunuyordu. Fakat önce Schalke sonra da Misfits Gaming'e karşı alınan mağlubiyetler Fnatic'i zor bir duruma soktu. Daha kötüsü yarın Rogue ile oynayacak olan Fnatic eğer kazanamazsa Schalke ve Misfits Gaming'in galibiyet aldığı senaryoda eşitlik bozma mücadelesi görme ihtimalimiz çok yüksek.

SCHALKE

Uzun bir mağlubiyet serisini Astralis'i mağlup ederek bozan ve süper haftaya biraz da olsa moralli giren Schalke de henüz playoff yerini garantilemiş değil. Bugün Excel karşısında hayati bir maça çıkacaklar. Eğer kazanırlarsa, SK Gaming'in de G2 Esports'a yenileceğini düşünürsek Schalke 9G 9M, Excel 7G 11M, SK Gaming de 8G 10M durumuna gelmiş olacak. Böylece Schalke playofflara girebilecek. Fakat dediğimiz gibi yarın kazanıp SK Gaming'in yenilmesi gerekiyor ki bu yüksek bir ihtimal.

MISFITS Gaming

İşi diğerlerine nazaran biraz daha kolay olan taraf Misfits Gaming. Bugün playoff dışında kalan Vitality ile oynayacaklar. Kazandıkları takdirde galibiyet sayısını 9'a çıkaracaklar.Excel ve SK Gaming'in yenildiği senaryoda playoff potasına girecekler.

SK Gaming

SK Gaming dün sürpriz bir şekilde lig sonuncusu Astralis'e maç verdi. Haftaya girilirken Fnatic ile birlikte playoff potasında bulunmaları en muhtemel iki orta sıra takımından biri gibi gözüküyordu. Fakat böyle bir durumda Astralis'e maç vermek onları playoff dışına itebilir. Bugün liderliği kapma amacıyla oynayacakları için endişelenmeleri gerekiyor. Yenildikleri takdirde Schalke ve Misfits kazanırsa 8 galibiyet playoff için yeterli olmayacaktır. Mutlaka Schalke veya Misfits Gaming'in kaybetmesi gerekiyor.

EXCEL

Excel dün Rogue karşısında şapkadan tavşan çıkardı. Bugün Schalke karşısında kazandıkları durumda SK Gaming'in de kaybettiğini varsayarsak playoff'un son sırasında üç tane 8G 10 M takım görebiliriz.Böylece muhteşem eşitlik bozma mücadelelerine gideceğiz.

Artık Team Vitality, Astralis ve Mad Lions haricindeki ligdeki her takım bu akşam oynayacağı son maçı kazanmak zorunda. Bu durum özellikle orta sıradaki çekişmenin zevkini bir hayli arttırıyor.

Maç detaylarına ve puan durumuna ulaşabilirsiniz.