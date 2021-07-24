LEC Yaz Mevsimi 7.hafta 1.gün karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

LEC Yaz Mevsimi 7.hafta 1.gün karşılaşmaları tamamlandı

24.07.2021 00:43
LEC Yaz Mevsimi 7.hafta 1.gün karşılaşmaları tamamlandı

Geçtiğimiz hafta SK Gaming'in damga vurduğu LEC'de yedinci hafta ilk gün karşılaşmaları bugün oynanan beş maç ile sona erdi.

Excel ve Team Vitality için kalan her maçın çok önemli olduğu bir durumda playoff potası 7 galibiyetten çizilecek gibi duruyor. Lig sonuncusu Schalke 04'e karşı hata yapmayan Excel ile Misfits Gaming'e mağlup olan Vitality altıncı olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Astralis'in de kaybetmesiyle birlikte üç takım 5G9M durumuna geldi.

LEC 7.hafta 1.gün Sonuçları

  • Excel 1 — 0 Schalke 04
  • Team Vitality 0 — 1 Misfits Gaming
  • Mad Lions 1 — 0 Astralis
  • SK Gaming 0 — 1 G2 Esports
  • Fnatic 0 — 1 Rogue

Son hafta öncesi günün en önemli karşılaşmasında Fnatic'i mağlup etmeyi başaran Rogue, uzun süre sonra liderliği eline aldı.Yedinci haftanın ilk günü oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. LEC'de önümüzdeki süper hafta ile normal sezon maçları tamamlanacak.

Lige çok kötü bir başlangıç yapan fakat daha sonrasında toparlanmayı başaran SK Gaming için playoff ihtimali neredeyse bitti. Takımın geriye kalan dört maçında Fnatic, Misfits, Rogue ve Astralis karşısında galibiyet alması şart. Yarın akşam oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

  • 18: 00 Schalke 04 vs Astralis
  • 19: 00 Vitality vs Excel
  • 20: 00 Rogue vs Mad Lions
  • 21: 00 SK Gaming vs Fnatic
  • 22: 00 G2 vs Misfits Gaming
YORUMLAR
500

Game, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar LEC Yaz Mevsimi 7.hafta 1.gün karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı!
01:00 TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor
00:31 Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"
00:29 Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 02:48:58. #1.13#
SON DAKİKA: LEC Yaz Mevsimi 7.hafta 1.gün karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement