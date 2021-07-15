LED KULEDE DARBEYE KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda kurulan led kulede vatandaşların o gece darbeci askerlere karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Aynı etkinlik İstanbul ve Ankara'da meydanlarda yerleştirilen led kulelerde yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da bazı noktalara kurulan led ekranlarda darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadele videosu yayınlanmaya başladı. Etkinlik kapsamında İstanbul'da, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Ortaköy, Kuleli, Taksim ve Ankara'da Kızılay Meydanı'na led kuleler yerleştirildi.