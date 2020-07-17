Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti

Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.

Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion 'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United , ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.

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