Leeds United, Cyle Larin için kesenin ağzını açtı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Leeds United, Cyle Larin için kesenin ağzını açtı! - Son Dakika Spor

Leeds United, Cyle Larin için kesenin ağzını açtı!

6 saat önce

Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Cyle Larin, gösterdiği performansla göze girmeyi başarmıştı.

Leeds United, Cyle Larin için kesenin ağzını açtı!, System.String[]

Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Cyle Larin, gösterdiği performansla göze girmeyi başarmıştı.


Oyuncunun 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayı planlayan Waregem, Koronavirüs salgınının baş göstermesinin ardından bu kararını askıya almıştı.


Belçika ekibinin konuya yaklaşımındaki belirsizlik devam ederken, Beşiktaş yönetimi ise 24 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili İngiltere umudunu koruyor.


Championship'te lider durumda olan Leeds United'ın teknik patronu Marcelo Bielsa'nın listesinde yer alan Larin ile aynı ligden başka kulüplerin de ilgilendiği gelen bilgiler arasında.


Siyah beyazlı yönetimin, Zulte Waregem'in opsiyonu son güne kadar kullanmaması halinde Kanadalı yıldızı daha yüksek bir bedelle İngiltere'ye göndereceği belirtildi.


Belçika basınında çıkan haberlerde Leeds'in Larin için sezon sonu 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı ileri sürüldü. (Sabah)


Leeds United, İngiltere, Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:53 

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