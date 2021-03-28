Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski'yle anlaştığı iddiaları sonrası Ada karıştı. İngiliz taraftarlar 2000 yılında yaşanan olaylar nedeniyle Makedon futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymemesi için adeta tehdit ediyor.

TARAFTARLAR'A SAKİN OLUN ÇAĞRISI

Taraftarların bu konuda sakin olmasını isteyen eski İngiliz futbolcu Noel Whelan, Alioski'nin kişisel tercihine saygı duyulması gerektiğini söyledi. Whelan, "Bu sadece kişisel, onun kişisel futbol seçimi. Kendi kariyerine bakması gereken biri. Leeds'te yaptıklarından dolayı hatırlanmalıdır" diye konuştu. Galatasaray'ın Leeds United ile sözleşmesi biten Alioski ile gelecek sezon için söz kestiği ifade edilmişti. Makedon oyuncu, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Marcelo Saracchi'nin yerine forma giyecek.

GALATASARAY-LEEDS UNITED MAÇINDA NE OLMUŞTU

Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası'nda Leeds United takımı ile oynadığı ilk maçta çıkan olaylarda İngiliz 2 taraftar hayatını kaybetmişti. Bunun sonucunda deplasman maçına Galatasaray taraftarı alınmamıştı. İlk maçında Ali Sami Yen stadında 2-0 yendiği Leeds United ile, rövanş maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, finale yükselmişti.

(TAKVİM)