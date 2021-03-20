Leeds United'ın efsanesi Peter Lorimer yaşamını yitirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın efsane oyuncularından Peter Lorimer, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, eski yıldız İskoç futbolcunun uzun bir hastalık sürecinin ardından bu sabah hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Vefat haberi nedeniyle derin üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Peter'in Leeds United'a katkıları asla unutulmayacak. Leeds United ailesi, onun hatıralarını yaşatmanın büyük sorumluluğunu her zaman üstlenecek. Kulübün efsanesi olmaya devam edecek. Sevenlerine, ailesine ve taraftarımıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Farklı iki dönemde toplam 23 yıl Leeds United formasını giyen orta saha oyuncusu Lorimer, takımıyla 705 karşılaşmada 238 kez ağları sarsarak kulüp tarihinin en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Leeds United'da iki lig, birer Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Peter Lorimer, İskoçya Milli Takımı'nda ise 21 karşılaşmada görev almıştı.