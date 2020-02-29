Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası - Son Dakika Dünya

Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası

6 saat önce

Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç men, 60 bin sterlin para ve yüz yüze eğitim cezası aldı.

Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası, System.String[]

Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ceza aldı.


Bağımsız Disiplin Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca 60 bin strelin para cezasına çarptırılan İspanyol futbolcu, detayları federasyon tarafından açıklanacak olan yüz yüze eğitim programına da katılmak zorunda kalacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Körfez İşbirliği Konseyi, Leeds United, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Futbol sahalarında acı kayıp! Maç sırasında hayatını kaybetti...
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 02:56:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]