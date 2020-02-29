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Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla'ya ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ve yüz yüze eğitim cezası
6 saat önce
Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç men, 60 bin sterlin para ve yüz yüze eğitim cezası aldı.
Leeds United'ın kalecisi Kiko Casilla ırkçı söylemleri nedeniyle 8 maç ceza aldı.
Bağımsız Disiplin Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca 60 bin strelin para cezasına çarptırılan İspanyol futbolcu, detayları federasyon tarafından açıklanacak olan yüz yüze eğitim programına da katılmak zorunda kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:21
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