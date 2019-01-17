Leeds United, Real Madrid'den Kiko Casilla'yı Transfer Etti

Real Madrid'de forma giyen İspanyol kaleci Kiko Casilla, İngiltere'nin Leeds United takımına transfer oldu.

Real Madrid'de forma giyen İspanyol kaleci Kiko Casilla, İngiltere'nin Leeds United takımına transfer oldu. Leeds, Casilla ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.



İngiltere Championship takımlarından Leeds United, kalecisini İspanya'da buldu. İngiliz ekibi, Real Madrid'in İspanyol eldiveni Kiko Casilla'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2023 yılının yazına kadar sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyuruldu. Kiko Casilla'nın takımda 33 numaralı forma ile mücadele edeceği belirtildi. Leeds United'ı deneyimli teknik adam Marcelo Bielsa çalıştırıyor.



Real Madrid'in alt yapısında yetişen başarılı kaleci, kariyerinde Espanyol B, Cadiz, Cartagena ve Espanyol takımlarında forma giydi. - İSTANBUL

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