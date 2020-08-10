Lefke Kalesi içine kent ormanı yapılması planlanıyor - Son Dakika

Lefke Kalesi içine kent ormanı yapılması planlanıyor
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bulunan tarihi Lefke Kalesi içine kent ormanı yapmaya planlıklarını söyledi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bulunan tarihi Lefke Kalesi içine kent ormanı yapmaya planlıklarını söyledi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Orman İl Müdürü Tuncay Yakın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Orman örtüsünün yoğun olduğu Osmaneli ilçesinde Orman İl Müdürlüğümüz ile her zaman işbirliği içinde hareket ediyoruz. Orman yangınlarına karşı daha yangınlar oluşmadan alınabilecek tedbirler konusunda da alınacak önlemleri değerlendiriyoruz. Diğer taraftan da ilçemizde Orman Bakanlığımızdan ve şirketlerden temin ettiğimiz fidanlarla 250 bin adetin üzerinde ağaç diktik. İl Başkanımız Fikret Karabıyık ile Bilecik Orman İl Müdürü Tuncay Yakın'ı ziyaret ettik. Restorasyonlar için kullandığımız ve her zaman çok ihtiyaç duyduğumuz ahşap konusunda alabileceğimiz destekleri değerlendirdik. Lefke Kalesi içinde yer aldığı alanda oluşturmayı planladığımız kent ormanı için görüş alışverişinde bulunduk. Değerli Bilecik Orman İl Müdürümüz Tuncay Yakın ve İl Başkanımız Fikret Karabıyık'a ilçemize destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 12:12
Kaynak: İHA
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