Lefke Kalesi turizme açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lefke Kalesi turizme açılıyor - Son Dakika

Lefke Kalesi turizme açılıyor

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan "Lefke Kalesi" ziyaret edilebilecek duruma getirilerek turizme açılacak.

Lefke Kalesi turizme açılıyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan "Lefke Kalesi" ziyaret edilebilecek duruma getirilerek turizme açılacak.


Konu hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Özellikle Diriliş dizisine konu olan Lefke Kalesini ziyaret ettik. Kale alanının muhteşem görüntüsünden etkilendik. Çevre Müdürümüz Sabri Yılmaz, Turizm Yöneticimiz Süleyman Çakar ile birlikte Lefke Kalesinin öncelikle Osmaneli halkı ve ziyaretçilerimiz tarafından bilinirliliğini arttırmamız ve sonrasında kaleye çıkış için var olan yürüyüş yollarını düzenlememiz gerektiğine karar verdik. Yol kıyısında tanıtım tabelaları ile Lefke Kalesi yerini herkesin görebileceği noktaya getireceğiz. Osmaneli turizmde yükselen değer olurken Roma Köprüsü, Lefke Kalesi, Osmaneli Konakları, Gözetleme Kuleleri, İpek Yolu, ordu, Yolu, Hac Yolu, Sufi Yolu, Rüstem Paşa Camii, Yıldırım Beyazıt Camii, Medrese Camii, Aya Yorgi Kilisesi, Roma Köprüleri, Köprüler, Lefke Rüstem Paşa Hanı, Osmaneli Konakları, Balaban Gazi Mezarı, Çeşmeler, Sarnıçlar, Emevilerden kalan İçmeler Tesislerimiz, kalelerimiz, mil, adak, mezar taşlarımız, değirmenlerimiz, su yolları ve kanallarımız, balaban suyumuz, hicaz demir yolumuz vb. birçok tarihi ve kültürel varlığımızla marka kent olma noktasında birlik ve beraberlik içinde ilerleyişimizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Lefke, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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