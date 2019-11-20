Son Dakika Haberleri: "Lefke Sömestre Cup U17" şampiyonu Eskişehirspor oldu
Son Dakika Spor 'Lefke Sömestre Cup U17' şampiyonu Eskişehirspor oldu - Son Dakika Spor

"Lefke Sömestre Cup U17" şampiyonu Eskişehirspor oldu

7 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'nce düzenlenen "Lefke Sömestre Cup U17" futbol turnuvası şampiyonu Eskişehirspor'un U17 takımı oldu.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'nce düzenlenen "Lefke Sömestre Cup U17" futbol turnuvası şampiyonu Eskişehirspor'un U17 takımı oldu.


Eskişehirspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor, Sakarya Gücü, Gölpazarı Belediye Spor takımlarının katıldığı turnuva güzel ve zevkli maçlara sebep oldu. Final maçında 1308 Osmaneli Belediye Sporu 2-0 yenen Eskişehirspor'un U17 takımı şampiyon oldu.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederken, Osmaneli Belediye Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - BİLECİK

Eskişehirspor, Osmaneli, Bilecik, Lefke, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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