Lefke Üretim Tezgahlarını Kendi Atölyelerinde Üretecekler

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi, Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezinde kullanılan lefke üretim tezgahlarını kendi atölyesinde üretmeye başladı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi, Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezinde kullanılan lefke üretim tezgahlarını kendi atölyesinde üretmeye başladı.



Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi, İstanbul Ticaret Üniversite'si, İŞKUR, KOSGEB, BEBKA destekleri ile Roma İmparatorluğu döneminden kalan lefke bezini tekrar üretmeye başlamıştı. Büyük talep ile beğeni toplayan lefke bezi artık dünya markası oluyor. Üretim kapasitesini 5 kat artması hedeflenen lefke bezinden sonra lefke kilim de dokumaya başlandı. Üretim için gerekli olan tezgahları Osmaneli Belediyesi Ar-Ge Bölümü'nün geliştirdiği modelle lefke bezi üretim atölyesinde üretmeye başladı. 20 adet tezgah üretecek olan atölyede dokumaya hız ve kalite katacak yeniliklerde yapıldı.



Konuyla alakalı açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi bir çok alanda oluşturduğu atölyeler ile büyük maliyet tasarrufları sağladı. Ahşap atölyesi ve marangoz hane, taş işleme atölyesi, kaynak ve demir işleri atölyesi, inşaat grubu, kalorifer ve su tesisatı atölyesi, kanalizasyon atölyeleri ile belediyemiz büyük işçilik ve maliyet tasarrufları sağlıyor. Osmaneli Belediyesi örnek projeleri ile bir taraftan ödülleri hak ederek alırken, diğer taraftan belediyecilik alanında takip edilen, izlenen belediye oldu. Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezimizde lefke bezi üretim atölyemizde artık lefke üretim tezgahlarını da kendimiz üreteceğiz" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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