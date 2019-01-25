Lefkoşa) -Bakan Çavuşoğlu KKTC Basını ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
(lEFKOŞA) -Bakan Çavuşoğlu KKTC basını ile bir araya geldiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çeşitli basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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