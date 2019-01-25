Son Dakika Haberleri: Lefkoşa) -Bakan Çavuşoğlu KKTC Basını ile Bir Araya Geldi

Lefkoşa) -Bakan Çavuşoğlu KKTC Basını ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

(lEFKOŞA) -Bakan Çavuşoğlu KKTC basını ile bir araya geldiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çeşitli basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin sorularını cevapladı.

(lEFKOŞA) -Bakan Çavuşoğlu KKTC basını ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çeşitli basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Cumhuriyeti'ninde çeşitli basın kuruluşlarında çalışan gazeteciler ile bir araya geldi. Çavuşoğlu düzenlenen ortak canlı yayında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Güncel
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