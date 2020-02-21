Lefkoşa'da Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi açıldı - Son Dakika
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Lefkoşa'da Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi açıldı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi" açıldı.

Lefkoşa'da Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi açıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi" açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi, Lefkoşa YEE'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TÜDEV Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Pınar Özcan, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Vekili Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün, Lefkoşa YEE temsilcileri, sergiye katkıda bulunan ressamlar ve davetliler katıldı.

Başbakan Tatar, burada yaptığı konuşmada, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tatar ve beraberindekiler, daha sonra sanatçılar eşliğinde sergiyi gezerek, resimler üzerine sohbet etti.

Türkiye'den 6 kadın ressamın sulu boya eserleri ile katıldığı sergi, daha çok çağdaş Türk resmi ve Türk motiflerinin modern yorumlarını içeriyor.

Sergi, 21- 28 Şubat tarihlerinde ziyarete açık olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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