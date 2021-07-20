Lefkoşa'da camiye devam eden çocuklara bisiklet hediye edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Lefkoşa'da düzenlediği 5 bin bisiklet dağıtım töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bisikletlerin günde iki vakit namaza gelen çocuklara hediye edilmesi çok büyük bir hizmettir. " dedi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Lefkoşa'da düzenlediği 5 bin bisiklet dağıtım töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bisikletlerin günde iki vakit namaza gelen çocuklara hediye edilmesi çok büyük bir hizmettir. " dedi.

"Namazın Müslümanın hayatındaki önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, "Peygamber efendimiz bize bir müjdede bulunuyor; "Mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de neşvü nemayı, huzuru camilerde bulan gençlerdir. Bir diğeri de kalbi gönlü mescitlere camilere bağlı Müslümanlardır. Bu müjdeye ulaşmaya Cenab-ı Hak hepimizi nail eylesin inşallah. " ifadelerini kullandı.

"Yavrularımız Rabbimizin rızasına uygun yetişmeli"

Başkan Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın camilerde neşvü nemayı bulması, huzuru bulması, severek camilere gelmesi biz büyüklerin, annelerin, babaların, idarecilerin, yetkililerin en önemli görevlerindendir belki de birincisidir. Çünkü çocuklarımız bizim için bir emanettir. Emanete riayet etmek emaneti Rabbimizin istediği gibi korumak bizim en önemli görevimizdir. Geleceği kendilerine emanet edeceğimiz yavrularımız Rabbimizin rızasına uygun yetişmeli, Peygamberini bilmeli, kitabını öğrenmeli. Bugün yaptığımız faaliyet bu nesli yetiştirmeyi bizlere sağlayacak. "

Törenle ilgili olarak Kıbrıs Din İşleri Başkanlığı'na, Kıbrıs Din İşleri Müşavirliğine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden Başkan Erbaş "İşte bugünkü 5 bin bisikletin günde iki vakit namaza gelen çocuklara hediye edilmesi de hakikaten çok büyük bir hizmettir. " şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasının ardından çocuklara bisikletleri dağıtıldı. Daha sonra Başkan Erbaş çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KKTC Din Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan ve KKTC Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken katıldı.