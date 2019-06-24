Son Dakika Haberleri: Lefkoşa'da "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Lefkoşa'da "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi

1 saat önce

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Dünya Mülteciler Haftası kapsamında "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Lefkoşa'da
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Dünya Mülteciler Haftası kapsamında "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi düzenlendi.
Dünya Mülteciler Haftası dolayısıyla Lefkoşa'daki tarihi yapı Bedesten'de Kıbrıs Türk Kızılayı ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi yapıldı.
Mültecilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefleyen sergide, bu kişilerin gündelik yaşamlarına dair fotoğraflar yer aldı.
Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği sergi büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:58 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi Binali Yıldırım'ın Tuzla'da oy kullandığı sandıktan Ekrem İmamoğlu çıktı Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lefkoşa'da "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]