Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı - Son Dakika
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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah yangın çıktı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, hastanenin ikinci katında bulunan Kalp Damar Cerrahisi bölümündeki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye, Sivil Savunma ve askeri ekipleri hastanede durumun normale dönmesi için çalışmalarını sürdürürken, soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen hastalar ise diğer özel hastanelere sevk edildi.

Verilen ilk bilgilere göre, yangın sırasında yoğun bakım servisinde yatılı tedavi gören 74 yaşındaki bir hasta, tahliye edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, çok sayıda hasta yakını hastaneye akın etti.

Yangının nedeni henüz açıklanmazken, oksijen tüpü patlaması yüzünden çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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