Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı - Son Dakika

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah yangın çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, hastanenin ikinci katında bulunan Kalp Damar Cerrahisi bölümündeki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye, Sivil Savunma ve askeri ekipleri hastanede durumun normale dönmesi için çalışmalarını sürdürürken, soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen hastalar ise diğer özel hastanelere sevk edildi.

Verilen ilk bilgilere göre, yangın sırasında yoğun bakım servisinde yatılı tedavi gören 74 yaşındaki bir hasta, tahliye edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, çok sayıda hasta yakını hastaneye akın etti.

Yangının nedeni henüz açıklanmazken, oksijen tüpü patlaması yüzünden çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti
Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:04:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]