Üye Girişi
LEFKOŞA- KKTC vatandaşları, yeni hükümetin "öncelikle ekonomiye odaklanması" görüşünde - Son Dakika

LEFKOŞA- KKTC vatandaşları, yeni hükümetin "öncelikle ekonomiye odaklanması" görüşünde

22.01.2022 11:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, pazar günkü milletvekilliği erken genel seçiminin ardından iş başına gelecek yeni hükümetin ilk olarak ekonomik meselelere eğilmesini ve halkın refahını artırmaya yönelmesini bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, pazar günkü milletvekilliği erken genel seçiminin ardından iş başına gelecek yeni hükümetin ilk olarak ekonomik meselelere eğilmesini ve halkın refahını artırmaya yönelmesini bekliyor. Ayrıca Türk toplumu, Kıbrıs konusunda Türkiye ile uyumlu adımlar atılmasını istiyor.

AA muhabiri, başkent Lefkoşa'da KKTC'li seçmenlere, 23 Ocak Pazar günü yapılacak seçimle göreve gelecek hükümetten beklentilerini sordu.

Vatandaşlar, başta ekonomik politikaların uygulanmasının yanı sıra sağlık, altyapı ve eğitim gibi konularda yeni hükümete büyük görevler düştüğüne inanıyor. Halk, yeni hükümetin Kıbrıs konusunda Türkiye ile uyumlu adımlar atmasının da önemine işaret ediyor.

Emekli Metin Paşa, yeni hükümetten beklentilerinin pahalılığın önlenmesi, ekonominin dengelenmesi ve refahın artırılması olduğunu söyledi. Yolların düzenlenmesi gerektiğini de belirten Paşa, trafiğin yapılacak düzenlemelerle rahatlatılması gerektiğini ifade etti.

Paşa, "(Kıbrıs konusunda) Yeni hükümetin Türkiye ile yol yürümesini isteriz, Türkiyesiz bu iş olmaz. Ondan önce Rumlar ile bir anlaşma olmaz. Yarım asrı geçti, Rumların uzlaşıcı bir tavrı yoktur. Artık bundan sonra Rumlardan bir umut beklentisi olmaması lazım. Yürütülen iki devletli çözüm politikası iyidir, Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolun arkasında yürümek doğru olacaktır." diye konuştu.

Memur Lalehan Kürt de kurulacak hükümetten ilk beklentinin ekonominin düzeltilerek pahalılıkların ortadan kaldırılması olduğunu söyledi. Göreve gelecek hükümetin, sağlık sisteminden yolların düzenlenmesine kadar genel anlamda birçok hizmet yapması gerektiğine işaret eden Kürt, hükümetin Türkiye ile iyi ilişkiler kurarak desteğini alması gerektiğini dile getirdi.

"Ekonomik açılımlar olsun"

Emekli Özner Ağıt ise "Yeni hükümetin pahalılığı ve ekonomiyi düzeltmesini bekliyoruz. Ekonomik açılımlar olsun. Bu ülkede üretim ve istihdam için yapılacakları bütün partilerin birlikte düşünmesi gerekir." dedi.

Hükümete Kıbrıs konusunda da önemli görevler düştüğünü vurgulayan Ağıt, Türkiye'nin desteğinin bu noktada önemli olduğunu ve Türkiyesiz bu işin sürdürülemeyeceğini vurguladı. Ağıt, "KKTC genelinde yollarla ilgili Türkiye'nin de finansman olduğu birçok proje yarım kaldı, bunların bitirilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Genç işçi Ahmet Çapkın, hükümetten ilk beklentisinin ülkeyi daha iyi taşımaları ve yaşam koşullarını iyileştirilmesi olduğunu belirterek "Yeni hükümetin gençlere iş imkanı sağlaması ve gençlerin önünü açması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

"Hükümetin ilk olarak el atması gereken konu, maaşlar ve ekonomi"

İşçi Hatice Gündeş de yeni hükümetten ekonomik sorunlarını çözmesini beklediklerini ancak bunun kolay olmadığını kaydetti.

Gündeş, "Hükümetin ilk el atması gereken konu, maaşlar ve ekonomi. Dengesiz satış fiyatlarına da el atılması gerekiyor. Bir yerde 15 lira olan başka yerde 25 lira. Neden bunlar denetlenmiyor? Tüm yarım bırakılan projelerin sonlandırılması gerekir ki, halk bir şeyler görsün, umutlansın." diye konuştu.

İşçi Nurcihan Osmanlızadeler ise yeni gelen hükümetin ilk önce eğitime, daha sonra ise trafiğe odaklanması gerektiğini belirtti.

Esnaf Tuncay Mizan da yeni kurulacak hükümetin sağlam bir temele oturtulmasını beklediklerini vurgulayarak "Ekonomiye de bir düzen gelmesi lazım, ekonomik açılımlar olması gerek. İşsizliğin azaltılarak, istihdamın artırılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

LEFKOŞA- KKTC vatandaşları, yeni hükümetin öncelikle ekonomiye odaklanması görüşünde
LEFKOŞA- KKTC vatandaşları, yeni hükümetin öncelikle ekonomiye odaklanması görüşünde
LEFKOŞA- KKTC vatandaşları, yeni hükümetin öncelikle ekonomiye odaklanması görüşünde

YORUMLAR
500

Lefkoşa, Kıbrıs, Pazar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LEFKOŞA- KKTC vatandaşları, yeni hükümetin 'öncelikle ekonomiye odaklanması' görüşünde - Son Dakika


"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı         
14:59
Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu         
14:47
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23

Son Dakika Haberleri
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:04:49. #1.13#
SON DAKİKA: LEFKOŞA- KKTC vatandaşları, yeni hükümetin "öncelikle ekonomiye odaklanması" görüşünde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement