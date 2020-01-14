Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor - Son Dakika Spor

Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor

22 dakika önce

Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınacak.

Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor, System.String[]

Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınacak.


TRT Radyo 1 kanalında, yapımcılığını Halim Dulkadir'in yaptığı ve hafta içi her gün 19.30-20.20 saatleri arasında canlı yayınlanan, Ahmet Fisunoğlu ile Kerem Demircioğlu'nun beraber sundukları Spor Servisi programında dün akşam, ölüm yıl dönümü nedeniyle, Türk Futbolunun 'Ordinaryüs' lakaplı futbolcusu Lefter Küçükandonyadis özel bölümü yapıldı. Programa telefonla katılan torunu Özcan Katmer, dedesi Lefter ile ilgili anılarını dinleyiciler ile paylaşırken, "Bizi dinleyen insanlar ilk defa TRT Radyoda duyacaklar, Lefter'in unutulmaması ve genç kuşakların daha iyi tanıması için dedem Lefter'in hayat hikayesini film haline getiriyoruz. Film ile ilgili Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç çok yardımcı oluyorlar, sanıyorum 2022 veya 2023 gibi seyirci ile buluşacak" dedi. - İSTANBUL

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu
Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi Matthijs de Ligt, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı paylaşmayınca tepki çekti FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor

Son Dakika Haberleri
09:46 Denizde tek engelleri rüzgarsız hava - Son Dakika Spor
09:45 Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu futbolcusu Arturo Mina: Sergen Yalçın'la birlikte ligin... - Son Dakika Spor
09:44 Olimpiyatlara hazırlanan sporcular doğayı da koruyor - Son Dakika Spor
09:43 FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor - Son Dakika Spor
09:42 Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor - Son Dakika Spor
09:40 Analig Güreş Takımı Türkiye Finallerinde - Son Dakika Spor
09:00 Matthijs de Ligt, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı paylaşmayınca tepki çekti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 10:04:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]