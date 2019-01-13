Son Dakika Haberleri: Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı

Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı

28 dakika önce

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis, ölümünün 7. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis, ölümünün 7. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine; Lefter'in ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Divan Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyeleri, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, Fenerbahçeliler Derneği (Feder) Başkanı Şahin Gönülcü, eski sporcular ve taraftarlar katıldı. Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ile eski futbolcu Ogün Altıparmak, törende kısa birer konuşma yaptı. Merhumun ruhuna okunan dualarla da tören son buldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel, FETÖ'cü Olmadığını Kanıtlamak İçin Eşi ile Diskoda Tanıştığını Söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi: Tam 10 Bin Kişi Alınacak Parçalanıp Koliye Konulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:04:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]