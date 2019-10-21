Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi
1 saat önce
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Leganes'te Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino'nun görevine son verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:32 Kaynak: AA
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Leganes'te Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino'nun görevine son verildi.
Leganes Kulübü, 48 yaşındaki teknik adam Pellegrino ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Daha önce İspanya'da Valencia, Alaves, İngiltere'de Southampton'da görev yapan Pellegrino, geçen sezon Leganes'in başına getirilmiş ve takımı La Liga'da tutmayı başarmıştı.
La Liga'da 9 haftada 2 puan toplayan Leganes, son sırada bulunuyor.
Halı sahadaki ölüm kamerada! Arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!