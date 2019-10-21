Son Dakika Haberleri: Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi
Son Dakika Spor Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi

Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Leganes'te Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino'nun görevine son verildi.

Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Leganes'te Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino'nun görevine son verildi.

Leganes Kulübü, 48 yaşındaki teknik adam Pellegrino ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce İspanya'da Valencia, Alaves, İngiltere'de Southampton'da görev yapan Pellegrino, geçen sezon Leganes'in başına getirilmiş ve takımı La Liga'da tutmayı başarmıştı.

La Liga'da 9 haftada 2 puan toplayan Leganes, son sırada bulunuyor.

İspanya, La Liga, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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