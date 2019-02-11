Son Dakika Haberleri: Leğenini, Poşetini, Mangalını Alan Akın Ediyor

Leğenini, Poşetini, Mangalını Alan Akın Ediyor

1 saat önce

"Deniz, kum ve güneş" denilince ilk akla gelen turizm merkezi Antalya'da bir yerden deniz keyfi yaşanırken, diğer yandan Manavgat ve Alanya'dan Akseki ilçesine akın eden yüzlerce vatandaş yer yer 70 santime kadar varan kar üstünde mangal keyfi yapıp bir yandan karda kaymanın keyfini yaşadı.

Leğenini, Poşetini, Mangalını Alan Akın Ediyor, System.String[]
"Deniz, kum ve güneş" denilince ilk akla gelen turizm merkezi Antalya'da bir yerden deniz keyfi yaşanırken, diğer yandan Manavgat ve Alanya'dan Akseki ilçesine akın eden yüzlerce vatandaş yer yer 70 santime kadar varan kar üstünde mangal keyfi yapıp bir yandan karda kaymanın keyfini yaşadı.

Akseki-Seydişehir yolundaki Cevizli kavşağı ve Alacabel mevkisi, özellikle hafta sonları kar yüzü görmeyen Manavgat, Serik, Alanya gibi çevre ilçelerden piknikçilerin akınına uğruyor. Piknikçiler, leğen ve poşetlerle kayıp kar üstünde mangal yakıyor, kar topu oynayıp kardan adam yapıyor.

Manavgat ilçesinden Akseki'ye kar keyfi yapmaya gelen Salih Koç, Manavgat'ta kar görmediklerini belirterek, "Belki kışın kardan insanlar rezil oluyor ama biz karı özlüyoruz. Herkes tatile Uludağ'a giderken 70 kilometre yukarı çıkıp günü birlik kar keyfi yaşıyoruz. Hayat gerçekten bize çok güzel" dedi.

Ailesiyle birlikte Alacabel mevkiine gelen Seval Telli ise, "Manavgat ilçesinde böyle bir imkan yok. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Harika bir yer. Buranın harika bir görüntüsü var. Muhteşem bir yer. Herkes Uludağ'a giderken bizim Uludağ'ımız ise Akseki. Burada kar harika. Bir yandan mangal keyfi yapıyorsun, bir yandan kayıyorsun. Doğa muhteşem" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Akseki, Manavgat, Güncel
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