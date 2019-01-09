Leğenle "Kayak" Keyfi
1 saat önce
Karabük'te bulunan Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyesi bir grup, bir cipin arkasına bağladıkları leğenlerle kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Karabük
'te bulunan Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyesi bir grup, bir cipin arkasına bağladıkları leğenlerle kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Kentin en yüksek alanı olan Keltepe'ye iki ciple çıkan Emrah Çatalçam
, İbrahim Yücel
, Muhammet Aktaş ve Ali Uçmaz, aracın arkasına evlerinden getirdikleri leğenleri bağladı.
Yer yer bir metreyi bulan karda doyasıya eğlenen grup, küçük kazalar da geçirdi.
Leğenle kayma anlarını kamerayla kayda da alan 4 kişilik grup, donmuş Eğriova Göleti üzerinde de güvenlik önemlerini alarak yürümeyi ihmal etmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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