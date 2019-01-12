Son Dakika Haberleri: Leğenle Kayak Keyfi

Leğenle Kayak Keyfi

40 dakika önce

Bingöl'de Memleket Sevdalıları Platformunca, Yolçatı Kayak Merkezi'nde "6. Leğen Şenliği" düzenlendi.

Bingöl'de Memleket Sevdalıları Platformunca, Yolçatı Kayak Merkezi'nde "6. Leğen Şenliği" düzenlendi.

Platform tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Bingöl Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara karda kaymaları için leğen dağıtıldı.

Leğenle kayarak eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.

Bingöl Memleket Sevdalıları Platformu Başkanı Osman Topluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Bingöl'ün doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Topluk, şenliğe yaklaşık 500 kişinin katıldığını dile getirdi.

Bingöl Üniversitesi öğrencilerinden Gamze Akın ve Öznur Aslan da etkinlikte çok eğlendiklerini, benzer şenliklerin yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:17 Kaynak: AA

Yolçatı, Kayak Merkezi, Bingöl, Güncel
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