Lego Builder's Journey PS4 ve PS5 için çıkış yapacak

Geliştirici Light Brick Studio ve yayıncı LEGO Games, 2019 çıkışlı Lego Builder's Journey'i PlayStation 4 ve PlayStation 5'e getiriyor. 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren PlayStation Store üzerinden oyunculara sunulacak olan oyunda ayrıca Creative Mod da bulunacak. Steam fiyatı 33,00 TL olan yapımın PlayStation tarafında nasıl bir fiyatlandırmaya tabi tutulacağı ise şimdilik belirsiz.

Oyun ilk olarak 20 Aralık 2019 tarihinde Apple Arcade için çıkış yapmış, daha sonrasında ise 22 Haziran 2021'de Switch ve Steam üzerinden de PC için yayınlanmıştı. Aradan geçen beş ayın ardından Journey Kasım 2021'de bu defa da Xbox Series ve Xbox One için tekrar çıkış yaptı. Şu anda gerek Xbox konsollarında gerekse de bilgisayarlarda oynanabilen oyun 19 Nisan tarihiyle artık PlayStation konsollarında da erişilebilir olacak.

İzometrik bir kamera açısından oynadığımız Lego Builder's Journey'de inşa ettiğimiz yollarla karakterimizi ilerletmeye ve hedefimize götürmeye çalışıyoruz. Tatlı bulmacaların yanı sıra verdiği hissiyatıyla da oyuncuların beğenisini kazanan Journey ayrıca kullandığı ışın izleme teknolojisiyle de bir hayli dikkat çekti. Oyunun PlayStation 5'te de benzer bir teknoloji kullanıp kullanmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Oyunun Steam kullanıcı yorumları da bir hayli olumlu. Pek çok kullanıcı oyunun rahatlatıcı havasından ve genel olarak sunduğu atmosferden oldukça memnun. Bununla beraber sıklıkla yapılan olumsuz yorumlardan birisi oyunun sistemleri fazlaca zorlamasıyla alaklı. Öyle ki Lego Builder's Journey, orta ve hatta üst seviye bilgisayarlarda bile performans sorunlarına yol açabiliyor. Bunun sebebi de oyunun sahip olduğu göz alıcı grafikler ve kullanılan ışın izleme teknolojisi ile alakalı. PlayStation konsollarının oyunu nasıl çalıştıracağını ise çıkış yaptığı zaman göreceğiz.