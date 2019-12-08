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Lego Festivali başladı

6 saat önce

Sinema ve dizi sektöründe yaptığı projelerle ve oluşturduğu süper kahraman karakterleriyle 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Lego'nun iş birliği ile hazırlanan Lego Marvel's Avengers temalı festival Adana Optimum'da başladı.

Lego Festivali başladı, System.String[]

Sinema ve dizi sektöründe yaptığı projelerle ve oluşturduğu süper kahraman karakterleriyle 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Lego'nun iş birliği ile hazırlanan Lego Marvel's Avengers temalı festival Adana Optimum'da başladı.


Lego Festivali'nde minikler, Lego Marvel's Avengers video oyunu ve rengarenk binlerce Lego parçasıyla masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor.


Özel oyun platformunda, binlerce lego parçasıyla hayallerindeki dünyayı elleriyle inşa eden minikler, video oyunu ile de keyifli zaman geçiriyor. Dev süper kahraman maketlerinin de yer aldığı platformda sevdikleri karakterlerle fotoğraf çektiren çocuklar legonun sınır tanımayan hayal aleminde kendi dünyalarını keşfe çıkıyor.


Lego Marvel's Avengers temalı festival, 15 Aralık Pazar gününe kadar minik ziyaretçilerini, her gün saat 12.00-20.00 saatleri arasında ağırlamaya devam edecek. - ADANA

Adana, Lego, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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