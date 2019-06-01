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LEGO festivali başlıyor

1 saat önce

Samsun'da çocuklar LEGO festivalinde, hayal dünyalarını geliştirecek.

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Samsun'da çocuklar LEGO festivalinde, hayal dünyalarını geliştirecek.

Modern çağın en eski oyuncaklarından olan LEGO, farklı konseptlerdeki binlerce parçasıyla, Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geliyor. 60 yıldan fazladır üretilen ve sürekli kendini yenileyen, her devrin vazgeçilmez oyuncağı LEGO, çocukların hayal dünyalarını aralayacak.

"Çocuklar hayal dünyalarını keşfedecek"

Ziyaretçilerine ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasıyla bol seçenekli alışveriş imkanı sunmanın yanı sıra düzenlediği etkinliklerle şehrin çekim merkezi olan Samsun Piazza'da 14-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek LEGO Festivali, Piazza'nın minik ziyaretçilerine rengarenk bir dünyanın kapılarını açacak. Piazza AVM'nin etkinlik alanında kurulacak olan LEGO tasarım alanında çocuklar hayal dünyalarını keşfedecek. Ücretsiz olarak düzenlenen LEGO Festivali 14-23 Haziran tarihlerinde, her gün 13.00 ve 20.00 saatleri arasında çocukları eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.

4 yaş üstü çocukların katılabileceği, LEGO Ninjago, LEGO City, LEGO Friends ve LEGO Duplo temalı oyuncak parçalarıyla birbirinden renkli etkinlikler, Piazza'nin minik ziyaretçilerine unutamayacakları anlar yaşatacak. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
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