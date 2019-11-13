Son Dakika Haberleri: LEGO Festivali başlıyor
Son Dakika Güncel LEGO Festivali başlıyor - Son Dakika

LEGO Festivali başlıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ara tatile çıkacak öğrencileri sürpriz bir festivalle karşılayacak.

LEGO Festivali başlıyor, System.String[]

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ara tatile çıkacak öğrencileri sürpriz bir festivalle karşılayacak.


15-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan LEGO Festivali'nde Kahramanmaraşlı çocuklar ara tatilin tadını doyasıya çıkaracak.


Piazza'nın etkinlik alanında kurulacak özel platformda yer alacak LEGO Duplo, LEGO City, LEGO Friends ve LEGO Ninjango temalarıyla, çocuklar yaş ve ilgi alanlarına uygun konseptlerdeki oyuncaklarla tatilin tadını çıkaracak.


Çocuklar, LEGO Duplo ile eğlence ve gelişim dolu yapım dünyasına adım atarken, LEGO City ile günlük yaşamda gördükler tüm ikonik modellerle, aksiyon, mizah ve cazibe dolu bir şehir kurmanın heyecanını yaşayacak.


Birçok sevimli hayvanın bulunduğu güzel bir şehirde yaşayan 5 yakın arkadaşın maceralarını konu alan LEGO Friends'i tercih eden çocuklar ise hayal güçlerini geliştirecek.


Ara tatilin keyfini, LEGO Ninjango temalı oyuncaklarla çıkarmak isteyen çocuklar da cesur bir ninja ekibinin dünyalarını yıkmaya çalışan düşmanlara karşı savaştıkları çizgi dizi serisi üzerine kurulu setle, heyecan verici bir deneyim yaşayacak.


Piazza'nın çocukların yeni döneme daha motive başlamaları için ücretsiz olarak düzenleyeceği LEGO Festivali, 15 - 24 Kasım tarihlerinde 12.00-20.00 saatleri arasında minik misafirlerini ağırlayacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:27:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LEGO Festivali başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]