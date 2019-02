"LEGO® Filmi 2" 8 Şubat'ta Sinemalarda!

Her şeyin muhteşem olduğu günlerin üzerinden beş yıl geçmiştir ve şimdi şehir sakinleri yepyeni bir tehditle karşı karşıyadırlar: Uzaydan gelen LEGO DUPLO® istilacıları her şeyi yeniden inşa edilebileceklerinden daha hızlı bir şekilde paramparça etmektedirler.

İstilacıları yenme ve LEGO evrenine uyumu geri getirme sorumluluğu Emmet, Lucy, Batman ve dostlarını çok uzak, keşfedilmemiş dünyalara, hatta her şeyin müzikal olduğu tuhaf bir galaksiye bile götürecektir. Bu görev onların cesaretini, yaratıcılığını, Usta Yapıcılık becerilerini sınayacak ve gerçekten ne kadar özel olduklarını ortaya çıkaracaktır.

Filmde yeniden yer alan başlıca karakterler şöyle sıralanabilir: Emmet, Lucy (nam-ı diğer Çılgınstil), LEGO BatmanTM,, Ultrakedi, MetalSakal ve Benny. Onlara yeni karakterler Kraliçe Watevra Wa'Nabi, Tatlı Kargaşa ve Mom eşlik edecek.

"LEGO Filmi 2"nin yönetmenliğini Mike Mitchell ( "Shrek Ever After", "Trolls", "Sky High"), yapımcılığını ise Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller ve Roy Lee üstlendi. "LEGO Filmi"nin 2014'te seyirciyle buluşmasından bu yana, LEGO film serisinin yaratıcı ekibini bu isimler ve Jinko Gotoh oluşturuyor. LEGO Construction Toys'a (LEGO Yapı Oyuncakları) dayanan filmin senaryosu Phil Lord ve Christopher Miller'ın; hikayesi Phil Lord, Christopher Miller ve Matthew Fogel'ın imzasını taşıyor.

"LEGO Filmi 2"nin yönetici yapımcılığını Jill Wilfert, Keith Malone, Matthew Ashton, Chris McKay, Zareh Nalbandian, Ryan Halprin, Will Allegra ve Chris Leahy gerçekleştirdi. Patrick Marc Hanenberger ("Rise of the Guardians") filmin görüntü yönetmenliğini, Claire Knight ise kurgusunu üstlendi. Mark Mothersbaugh'nın ("Thor: Ragnorak", "The LEGO Movie") müziklerini bestelediği filmin animasyon yönetmenliğini Trisha Gum gerçekleştirdi.

8 Şubat 2019, Cuma günü 2D ve 3D olarak vizyona girecek "LEGO® Filmi 2", Türkiye'de Türkçe dublajlı olarak gösterilecektir.

Warner Bros. Pictures ve Warner Animation Group; LEGO System A/S işbirliğiyle, bir Rideback/Lord Miller/ Vertigo Entertainment yapımı olan, "LEGO Filmi 2"yi sunar. Filmin dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek.