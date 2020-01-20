LEGO'nun Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz 20 Kullanım Alanı - Son Dakika

Hepimizin "zeka geliştiren bir oyuncak" olarak tanıdığı LEGO'nun aslında bundan daha çok daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz?
İlk tuğlasını 1947'de üreten oyuncak devi LEGO'nun tahminlerimin çok dışında kullanıldığı, birbirinden ilginç tasarımları sizler için bir araya getirdik. İşte o örnekler;
1# LEGO Abajur
2# LEGO Mario Akvaryum
3# LEGO Quidditch Akvaryum
4# LEGO Anahtarlık
5# LEGO Bardak Altlığı
6# LEGO Bilgisayar Kasası
7# LEGO Fener
8# LEGO Gitar
9# LEGO Hediye Paketi
10# LEGO Kablo Düzenleyici
11# LEGO Peçetelik
12# LEGO Kitap Standı
13# LEGO Kolye
14# LEGO Kuş Yuvası
15# LEGO Küpe
16# LEGO Duvarı
17# LEGO Masa Düzenleyici
18# LEGO Masa
19# Matematikle Birleşen LEGO
20# LEGO Merdiven
21# LEGO Mutfak Tasarımı
22# LEGO Yüzüklerin Efendisi Satranç Takımı
23# LEGO Telefon Standı
24# LEGO Vazo
Görseller: BoredPanda