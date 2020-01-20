LEGO'nun Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz 20 Kullanım Alanı - Son Dakika

Hepimizin "zeka geliştiren bir oyuncak" olarak tanıdığı LEGO'nun aslında bundan daha çok daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz?



İlk tuğlasını 1947'de üreten oyuncak devi LEGO'nun tahminlerimin çok dışında kullanıldığı, birbirinden ilginç tasarımları sizler için bir araya getirdik. İşte o örnekler;



1# LEGO Abajur







2# LEGO Mario Akvaryum







3# LEGO Quidditch Akvaryum







4# LEGO Anahtarlık







5# LEGO Bardak Altlığı







6# LEGO Bilgisayar Kasası







7# LEGO Fener







8# LEGO Gitar







9# LEGO Hediye Paketi







10# LEGO Kablo Düzenleyici







11# LEGO Peçetelik







12# LEGO Kitap Standı







13# LEGO Kolye







14# LEGO Kuş Yuvası







15# LEGO Küpe







16# LEGO Duvarı







17# LEGO Masa Düzenleyici







18# LEGO Masa







19# Matematikle Birleşen LEGO







20# LEGO Merdiven







21# LEGO Mutfak Tasarımı







22# LEGO Yüzüklerin Efendisi Satranç Takımı







23# LEGO Telefon Standı







24# LEGO Vazo







Görseller: BoredPanda