LEGO'nun Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz 20 Kullanım Alanı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat LEGO'nun Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz 20 Kullanım Alanı - Son Dakika

LEGO'nun Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz 20 Kullanım Alanı

46 dakika önce

Hepimizin "zeka geliştiren bir oyuncak" olarak tanıdığı LEGO'nun aslında bundan daha çok daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz?

LEGO'nun Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz 20 Kullanım Alanı, System.String[]

Hepimizin "zeka geliştiren bir oyuncak" olarak tanıdığı LEGO'nun aslında bundan daha çok daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz?


İlk tuğlasını 1947'de üreten oyuncak devi LEGO'nun tahminlerimin çok dışında kullanıldığı, birbirinden ilginç tasarımları sizler için bir araya getirdik. İşte o örnekler;


1# LEGO Abajur



2# LEGO Mario Akvaryum



3# LEGO Quidditch Akvaryum



4# LEGO Anahtarlık



5# LEGO Bardak Altlığı



6# LEGO Bilgisayar Kasası



7# LEGO Fener



8# LEGO Gitar



9# LEGO Hediye Paketi



10# LEGO Kablo Düzenleyici



11# LEGO Peçetelik



12# LEGO Kitap Standı



13# LEGO Kolye



14# LEGO Kuş Yuvası



15# LEGO Küpe



16# LEGO Duvarı



17# LEGO Masa Düzenleyici



18# LEGO Masa



19# Matematikle Birleşen LEGO



20# LEGO Merdiven



21# LEGO Mutfak Tasarımı



22# LEGO Yüzüklerin Efendisi Satranç Takımı



23# LEGO Telefon Standı



24# LEGO Vazo



Görseller: BoredPanda

Yüzüklerin Efendisi, Bilgisayar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:19 
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