LEGO temalı futbol oyunu 2022'de çıkış yapacak

Futbol oyununu daha önce Forza Horizon 2 gibi yarış oyunlarının geliştirme sürecinde bulunmuş Sumo Digital geliştirecek, yarış oyununun ise WWE 2K ve NBA 2K serileriyle tanınan Visual Concepts üstelenecek. Yarış oyunlarında deneyimi olan bir firmaya futbol oyunu geliştirme görevini vermek aynı zamanda spor oyunları konusunda tecrübesi olan bir stüdyoya yarış oyunu projesini teslim etmek oldukça ilginç bir karar.

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LEGO TEMALI FUTBOL OYUNU 2022'DE ÇIKIŞ YAPACAK

2K Games'in açıkladığına göre LEGO temasıyla geliştirilen pek çok oyunun arasına farklı konseptlerde iki oyun katılacak. Daha önce futbol veya yarış konseptinde bir LEGO oyunu geliştirilmemişti. Söz konusu futbol oyunun 2022 yılı içerisinde çıkış yapacağı açıklandı.

Forza Horizon 4

Daha önce spor ve yarış konuları bir LEGO oyunu kapsamında ele alınmamıştı. 2022 yılı itibariyle LEGO konseptli ilk spor oyununu oynayabileceğiz. Bunun yanı sıra Forza Horzion 4'te LEGO parçalarından oluşan arabaları kullanma imkanına sahip olmuştuk. Ancak elbette tüm oyunun LEGO parçalarından oluşacağı ilk yapım için biraz daha bekleyeceğiz.

Futbol branşını ele alacak LEGO oyunu çıktıktan sonra başka bir branşta ter dökeceğimiz yeni bir LEGO oyunun da geleceği planlanıyor.

Sumo Digital tarafından geliştirilecek LEGO temalı futbol oyununun bu sene içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.